Copinha feminina 2025: participantes, grupos e datas
Torneio será realizado em dezembro deste ano
A edição de 2025 da Copinha Feminina teve seus 20 clubes participantes, além das sedes, estádios, fórmula de disputa e o sorteio dos grupos, definidos na noite desta terça-feira (7). Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense e Botafogo estão confirmados na disputa.
O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Mercado Livre, localizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e contou com a presença de autoridades e representantes das equipes participantes.
— Toda vez que a gente quer fazer mais, a vida nos desafia. Em 2015, criamos o departamento feminino, e em 2017 realizamos aqui em São Paulo a primeira competição de base do país — relembrou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol.
A competição tem início no dia 3 de dezembro e segue até o dia 20, com final marcada para a Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).
Fórmula de disputa
Nesta temporada, a Copinha repete a fórmula do ano passado, com 20 equipes divididas em cinco grupos de quatro times. Na fase de grupos, os clubes se enfrentam em turno único, e ao término das rodadas, os líderes de cada chave e os três melhores segundos colocados garantem vaga na próxima etapa.
Depois, o torneio passa a ser disputado em formato eliminatório, com jogos únicos até a grande decisão. As equipes classificadas se enfrentaram nas quartas de final, semifinais e final, em confrontos diretos que definiram o caminho até o título.
Novidades
A edição 2025 da Copinha Feminina também aposta em um gol fora de campo: a cada gol marcado, uma muda de árvore será plantada, em uma ação que une futebol, natureza e consciência ambiental.
Os jogos terão transmissão da CazéTV, Record News, SporTV e TV Gaveta.
Sedes e estádios da Copinha feminina
O Grupo A – Pau-Brasil será disputado no CERET, no Tatuapé, com o Corinthians como cabeça de chave.
- Endereço: Clube Recreativo CERET (R. Canuto Abreu, s/n - Tatuapé, São Paulo - SP)
No Grupo B – Jequitibá-Rosa, os jogos acontecem no Estádio Nacional, na Barra Funda, com a Ferroviária representando o interior paulista.
- Endereço: Estádio Nicolau Alayon (Rua Comendador Sousa, 348 - Água Branca, São Paulo - SP)
O Grupo C – Ipê-Amarelo terá como palco o Estádio do Canindé, casa do São Paulo na primeira fase.
- Estádio do Canindé - Portuguesa (Rua Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé, São Paulo - SP)
O Grupo D – Araucária também será sediado no CERET, no Tatuapé, desta vez com o Palmeiras como protagonista.
- Endereço: Clube Recreativo CERET (R. Canuto Abreu, s/n - Tatuapé, São Paulo - SP)
Fechando a fase inicial, o Grupo E – Embaúba terá seus confrontos na Arena Ibrachina, na Mooca, com o Santos liderando a chave.
- Endereço: Ibrachina Arena (R. Borges de Figueiredo, 1247-1359 - 1247-1359 - Mooca, São Paulo - SP)
A grande final da Copinha Feminina 2025 está marcada para o Pacaembu, no dia 20 de dezembro.
Times participantes
Vinte clubes participam da Copinha feminina nesta temporada. O Flamengo, campeão em 2023, e o Fluminense, atual detentor da taça, estão na disputa. Veja lista por região:
Sudeste
- Corinthians (SP)
- Ferroviária (SP)
- Santos (SP)
- Palmeiras (SP)
- São Paulo (SP)
- RB Bragantino (SP)
- Centro Olímpico (SP)
- América-MG (MG)
- Fluminense (RJ)
- Botafogo (RJ)
- Flamengo (RJ)
Sul
- Grêmio (RS)
- Internacional (RS)
- Criciúma (SC)
Centro-Oeste
- Aliança Futebol Clube (GO)
- Vila Nova (GO)
- Minas Brasília (DF)
Nordeste
- Sport (PE)
- UDA (AL)
Norte
- Remo (PA)
Grupos
- GRUPO A - Pau-Brasil disputado no CERET (Tatuapé): Corinthians, Criciúma, Aliança e Flamengo
- GRUPO B - Jequitibá Rosa - Estádio Nacional (Barra Funda): Ferroviária, Minas Brasília, Internacional e Centro Olímpico
- GRUPO C - Ipê Amarelo - Estádio Canindé (SP): São Paulo, Remo, América-MG e Red Bull Bragantino
- GRUPO D - Araucária - CERET (Tatuapé): Palmeiras, UDA, Grêmio e Botafogo
- GRUPO E - Embaúba - Arena Ibrachina (Mooca): Santos, Sport, Vila Nova e Fluminense
