Copinha feminina 2025: participantes, grupos e datas

A edição de 2025 da Copinha Feminina teve seus 20 clubes participantes, além das sedes, estádios, fórmula de disputa e o sorteio dos grupos, definidos na noite desta terça-feira (7). Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense e Botafogo estão confirmados na disputa.

O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Mercado Livre, localizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e contou com a presença de autoridades e representantes das equipes participantes.

— Toda vez que a gente quer fazer mais, a vida nos desafia. Em 2015, criamos o departamento feminino, e em 2017 realizamos aqui em São Paulo a primeira competição de base do país — relembrou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol.

A competição tem início no dia 3 de dezembro e segue até o dia 20, com final marcada para a Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).

Fórmula de disputa

Nesta temporada, a Copinha repete a fórmula do ano passado, com 20 equipes divididas em cinco grupos de quatro times. Na fase de grupos, os clubes se enfrentam em turno único, e ao término das rodadas, os líderes de cada chave e os três melhores segundos colocados garantem vaga na próxima etapa.

Depois, o torneio passa a ser disputado em formato eliminatório, com jogos únicos até a grande decisão. As equipes classificadas se enfrentaram nas quartas de final, semifinais e final, em confrontos diretos que definiram o caminho até o título.

Novidades

A edição 2025 da Copinha Feminina também aposta em um gol fora de campo: a cada gol marcado, uma muda de árvore será plantada, em uma ação que une futebol, natureza e consciência ambiental.

Os jogos terão transmissão da CazéTV, Record News, SporTV e TV Gaveta.

Sedes e estádios da Copinha feminina

O Grupo A – Pau-Brasil será disputado no CERET, no Tatuapé, com o Corinthians como cabeça de chave.

Endereço: Clube Recreativo CERET (R. Canuto Abreu, s/n - Tatuapé, São Paulo - SP)

No Grupo B – Jequitibá-Rosa, os jogos acontecem no Estádio Nacional, na Barra Funda, com a Ferroviária representando o interior paulista.

Endereço: Estádio Nicolau Alayon (Rua Comendador Sousa, 348 - Água Branca, São Paulo - SP)

O Grupo C – Ipê-Amarelo terá como palco o Estádio do Canindé, casa do São Paulo na primeira fase.

Estádio do Canindé - Portuguesa (Rua Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé, São Paulo - SP)

O Grupo D – Araucária também será sediado no CERET, no Tatuapé, desta vez com o Palmeiras como protagonista.

Endereço: Clube Recreativo CERET (R. Canuto Abreu, s/n - Tatuapé, São Paulo - SP)

Fechando a fase inicial, o Grupo E – Embaúba terá seus confrontos na Arena Ibrachina, na Mooca, com o Santos liderando a chave.

Endereço: Ibrachina Arena (R. Borges de Figueiredo, 1247-1359 - 1247-1359 - Mooca, São Paulo - SP)

A grande final da Copinha Feminina 2025 está marcada para o Pacaembu, no dia 20 de dezembro.

Times participantes

Vinte clubes participam da Copinha feminina nesta temporada. O Flamengo, campeão em 2023, e o Fluminense, atual detentor da taça, estão na disputa. Veja lista por região:

Sudeste

Corinthians (SP)

Ferroviária (SP)

Santos (SP)

Palmeiras (SP)

São Paulo (SP)

RB Bragantino (SP)

Centro Olímpico (SP)

América-MG (MG)

Fluminense (RJ)

Botafogo (RJ)

Flamengo (RJ)

Sul

Grêmio (RS)

Internacional (RS)

Criciúma (SC)

Centro-Oeste

Aliança Futebol Clube (GO) Vila Nova (GO) Minas Brasília (DF)

Nordeste

Sport (PE)

UDA (AL)

Norte

Remo (PA)

Grupos

GRUPO A - Pau-Brasil disputado no CERET (Tatuapé): Corinthians, Criciúma, Aliança e Flamengo

Corinthians, Criciúma, Aliança e Flamengo GRUPO B - Jequitibá Rosa - Estádio Nacional (Barra Funda): Ferroviária, Minas Brasília, Internacional e Centro Olímpico

Ferroviária, Minas Brasília, Internacional e Centro Olímpico GRUPO C - Ipê Amarelo - Estádio Canindé (SP): São Paulo, Remo, América-MG e Red Bull Bragantino

São Paulo, Remo, América-MG e Red Bull Bragantino GRUPO D - Araucária - CERET (Tatuapé): Palmeiras, UDA, Grêmio e Botafogo

Palmeiras, UDA, Grêmio e Botafogo GRUPO E - Embaúba - Arena Ibrachina (Mooca): Santos, Sport, Vila Nova e Fluminense