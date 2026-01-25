menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copacabana recebe Jogo das Lendas na largada da Copa do Mundo Feminina de 2027

Crianças de projetos sociais do Brasil acompanharam atividade na tarde deste domingo (25)

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
19:36
imagem cameraPretinha comemora gol com Marisa. RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JANUARY 25: FIFA Legends friendly football match on the sidelines of the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ tournament launch at the Copacabana beach on January 25, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier - FIFA / FIFA via Getty Images)
Projetos sociais, atletas e ex-jogadoras deram o tom da largada simbólica da Copa do Mundo Feminina de 2027, neste domingo (25), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Logo após a cerimônia de lançamento da marca do torneio, a Fifa promoveu um jogo festivo na praia, reunindo nomes históricos do futebol feminino brasileiro e crianças atendidas por iniciativas sociais.

A arena montada à beira-mar virou ponto de encontro entre diferentes gerações da modalidade. Participaram da partida jogadoras como Formiga, Pretinha, Marisa, Aline Calandrini, Aline Pellegrino e Cristiane, atacante do Flamengo, além de outras ex-atletas e convidadas. O clima foi de celebração, troca de experiências e aproximação com o público, em um dos primeiros eventos oficiais do Mundial que será disputado no Brasil.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Batizado de Jogo das Lendas, o amistoso teve caráter simbólico e integrou a programação da Fifa para marcar o início do ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027. Depois, crianças de projetos sociais participaram de uma atividade de formação, dividindo o campo com ex-jogadoras que marcaram época com a camisa da Seleção Brasileira e do futebol nacional.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira da história realizada na América do Sul e terá o Brasil como país-sede, com jogos previstos em oito cidades. São elas: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

➡️ Marta manda recado sobre Copa do Mundo Feminina: 'Nosso país está pronto'

