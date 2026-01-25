Projetos sociais, atletas e ex-jogadoras deram o tom da largada simbólica da Copa do Mundo Feminina de 2027, neste domingo (25), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Logo após a cerimônia de lançamento da marca do torneio, a Fifa promoveu um jogo festivo na praia, reunindo nomes históricos do futebol feminino brasileiro e crianças atendidas por iniciativas sociais.

A arena montada à beira-mar virou ponto de encontro entre diferentes gerações da modalidade. Participaram da partida jogadoras como Formiga, Pretinha, Marisa, Aline Calandrini, Aline Pellegrino e Cristiane, atacante do Flamengo, além de outras ex-atletas e convidadas. O clima foi de celebração, troca de experiências e aproximação com o público, em um dos primeiros eventos oficiais do Mundial que será disputado no Brasil.

Batizado de Jogo das Lendas, o amistoso teve caráter simbólico e integrou a programação da Fifa para marcar o início do ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027. Depois, crianças de projetos sociais participaram de uma atividade de formação, dividindo o campo com ex-jogadoras que marcaram época com a camisa da Seleção Brasileira e do futebol nacional.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira da história realizada na América do Sul e terá o Brasil como país-sede, com jogos previstos em oito cidades. São elas: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

(Photo by Wagner Meier - FIFA / FIFA via Getty Images)

