Gramado da Neo Química Arena recebe cuidado especial antes de Corinthians x Santos

O gramado da Neo Química Arena passa por um tratamento especial antes do duelo entre Corinthians e Santos, no domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. A última partida no estádio foi o empate por 1 a 1 entre Timão e América de Cali, pela Sul-Americana, no dia 6 de maio.

A diretoria aproveitou os 11 dias sem jogos e realiza um procedimento especial para garantir a qualidade do gramado da Neo Química Arena. A World Sports, empresa responsável pelo piso do estádio realiza um processo diferente de semeadura por meio de máquinas que abrem buracos no gramado e inserem as sementes, garantindo uma proteção contra pássaros.

O gramado da Neo Química Arena precisa ser plantada no local, não sendo possível germinar em outros ambientes, conforme feito em outros estádios do Brasil. O relvado do estádio é conhecida como RyeGrass, adaptada ao clima frio.

O gramado é europeu e o Corinthians é o único a adotá-lo no Brasil. A tecnologia é utilizada em grandes ligas do mundo, em estádios da Inglaterra e Espanha. A escolha exigiu a implementação de um sistema de alta qualidade para garantir a qualidade do piso, que inclui uma refrigeração subterrânea.

O sistema mantém a base do gramado constantemente entre 15 °C e 21 °C, faixa ideal para a sobrevivência e o desenvolvimento do Ryegrass, mesmo sob o calor de São Paulo. A estrutura, que custou mais de R$ 1 milhão para ser instalada, gera um gasto mensal de aproximadamente R$ 100 mil apenas com energia elétrica.

A água utilizada na refrigeração circula em um circuito fechado, tratada com produtos químicos. Ela não entra em contato direto com o gramado, apenas com os dutos e os componentes internos do sistema.

Gramado da Neo Química Arena passa por tratamento especial (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

Próximo jogo

Corinthians e Santos se enfrentam no domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão busca a recuperação no torneio após ser derrotado por 2 a 1 para o Mirassol, na última rodada.