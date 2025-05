Recém-confirmada como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, passou por avaliação técnica na tarde deste sábado (10).

continua após a publicidade

Segundo Valesca Araújo, head de competições e serviços da Fifa, um dos motivos para a escolha da arena foi o gramado natural.

— A Fifa não faz evento em sintético — enfatizou ela.

Localizado em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, o estádio já recebeu jogos da Copa do Mundo de 2014, Jogos do Rio em 2016, Copa América em 2019 e, mais recente, uma partida da NFL, a liga de futebol americano.

A arena do Corinthians já tem compromisso com a Seleção Feminina marcado: será palco do amistoso entre Brasil e Japão na sexta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Hexagonal definido! Veja adversários do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-17

Seleção Feminina cumprimenta torcedores presentes na Neo Química Arena. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Estádios da Copa Feminina passam por avaliação

O planejamento operacional, como é chamada a "vistoria", será realizado nos outros sete estádios escolhidos: Mineirão, Mané Garrincha, Arena Castelão, Beira-Rio, Arena de Pernambuco, Maracanã e Arena Fonte Nova.

Quatro cidades se candidataram, mas não foram selecionadas para receber jogos da Copa feminina, são elas: Cuiabá, Curitiba, Manaus e Natal.

A seleção final das oito cidades teve como foco a viabilidade técnica, as condições logísticas para receber as 32 seleções participantes e o potencial de fortalecimento do futebol feminino no país.

continua após a publicidade

A Copa Feminina acontece pela primeira vez no Brasil e está marcada para o período de 24 de junho e 25 de julho de 2027.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja as sedes do Mundial