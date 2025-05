Irlandesa quebra recorde de arremesso lateral mais longo da história; veja vídeo

A jogadora irlandesa Megan Campbell entrou para o Guinness Book (Livro dos recordes) por fazer o lançamento lateral mais longo da história do futebol feminino. A atleta alcançou a marca de 37,55 metros.

Campbell é conhecida pelos arremessos longos, mas, na última quinta-feira (8), o Guinness Book anunciou oficialmente que a atleta entrou para o livro dos recordes com um lançamento que se iguala a um prédio de 12 andares.

Em entrevista ao Guinness Book, a atleta de 31 anos revelou que nunca treinou especificamente o fundamento, mas acredita que o aprimorou na infância.

—Meu arremesso se desenvolveu quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu jogava em um time masculino na minha cidade e meu arremesso era mais longo que o deles. Conforme fui crescendo, ele ficou mais longo. É algo que eu sempre tive, nunca trabalhei especificamente nisso, mas é algo bom para ter na manga quando necessário.— Disse Megan.

Sobre a conquista do recorde, a irlandesa diz que está feliz com o marco, mas espera que a concorrência a acompanhe.

—É uma conquista incrível para mim, pessoalmente, ter isso agora, sendo a primeira. Mas, no fim das contas, você quer que alguém te supere, eu quero que alguém tenha mais sucesso do que eu, porque isso significa que coloquei outra atleta em uma posição melhor. Você precisa ser alguém em quem as pessoas possam se espelhar e que queiram conquistar algo, então é claro que eu quero que alguém continue e supere meu recorde. — Completou a atleta.

Megan Campbell joga no London City Lioness

Megan Campbell entra para o Guinness Book pelo lançamento mais longo da história do futebol feminino. (Foto: Reprodução/Megan Campbell)

Megan é zagueira do London City Lionesses desde janeiro de 2024 e garantiu uma conquista importante para história do time.

No último fim de semana, o clube subiu para a primeira divisão do futebol inglês, o que o torna o primeiro clube feminino, sem vínculo com nenhum time masculino, a jogar na primeira divisão.