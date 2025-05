Em jogo agitado, São Paulo e Fluminense empatam no Brasileirão feminino

No jogo que abriu a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, São Paulo e Fluminense empataram na noite desta sexta-feira (9), no estádio Marcelo Portugal, em Cotia, na Grande São Paulo.

Com o resultado, o São Paulo vai aos 18 pontos e entra no G4, assumindo a 4ª posição. Já o Fluminense segue na 9ª colocação, com 13 pontos, perdendo assim a chance de entrar no G8, grupo de times que se classificam para as quartas de final do torneio. Na próxima rodada, o Tricolor joga contra o Bahia fora de casa, enquanto o time carioca tem clássico contra o Flamengo, em Moça Bonita.

Mesmo atuando fora de casa, o Fluminense começou a partida marcando sob pressão, dificultou a saída de bola do São Paulo e passou a crescer ofensivamente na partida aos vinte e quatro minutos, quando Bruna Calderan cometeu falta em Raquel Fernandes, interrompendo uma chance clara de gol e sendo expulsa.

Com uma jogadora a mais, as Guerreiras do Flu aumentaram o volume ofensivo. Torre Palomar acertou a trave, enquanto Carlinha apareceu bem ao defender finalizações de Lurdinha e Raquel Fernandes. Diante da pressão, o técnico Thiago Viana foi obrigado a substituir a centroavante Crivelari para improvisar a zagueira Anny na lateral-direita, em uma tentativa de reorganizar a defesa.

Apesar da mudança, o São Paulo seguiu com dificuldades no setor defensivo e também encontrou obstáculos para criar jogadas no ataque. A única finalização de maior perigo saiu dos pés de Day Silva, que chutou por cima do gol.

No segundo tempo, o Fluminense seguiu com mais posse de bola, mas sem conseguir ameaçar a goleira Carlinha efetivamente.

O São Paulo melhorou na parte final do jogo. Conseguiu se organizar e acertou o travessão com Bia Menezes e a trave com Aline Mylene.

Nos minutos finais, o Fluminense acelerou as jogadas e obrigou a goleira Carlinha a fazer duas grandes defesas para garantir o empate.