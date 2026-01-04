O Palmeiras anunciou, neste domingo (4), o retorno da atacante Layssa Santos ao futebol brasileiro. Após três temporadas no Lokomotiv Moscou, da Rússia, onde conquistou títulos e viveu um dos melhores momentos da carreira, a jogadora de 23 anos volta ao país para reforçar o elenco alviverde nas disputas de 2026.

— Estou muito feliz pela oportunidade de vestir essa camisa tão pesada. Depois de três temporadas na Rússia, voltar ao Brasil para um clube como o Palmeiras tem um sentimento diferente, especial. Chego muito ansiosa e motivada para essa nova fase da minha carreira — afirmou a atleta, ao site do clube.

— Quero colocar meu nome na história do Palmeiras, conquistar muitos títulos, realizar sonhos dentro do clube e buscar a Seleção Brasileira. Entrega e vontade nunca vão faltar — completou.

Conheça Layssa Santos, novo reforço do Palmeiras

Natural de Itapaci (GO), Layssa Cristina Oliveira dos Santos iniciou sua trajetória no futebol em 2013, no Ceilândia. O destaque precoce a levou ao Internacional, clube pelo qual conquistou dois Campeonatos Gaúchos (2019 e 2020) e o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, em 2019.

Em 2021, foi contratada pelo Red Bull Bragantino, onde se tornou uma das principais peças da equipe campeã do Brasileirão Feminino A2, contribuindo diretamente para o acesso à elite nacional. Em Bragança Paulista, ela chegou a ser treinada por Rosana Augusto.

Após duas temporadas no clube paulista, a atacante se transferiu para o Lokomotiv Moscou. Na Rússia, Layssa viveu o auge individual da carreira. Foi peça fundamental na conquista da Copa da Rússia de 2024, marcando dois gols na final contra o CSKA e sendo eleita a melhor jogadora da decisão. Ela atua como como ponta ou segunda atacante.

Em outubro, a jogadora se despediu oficialmente do Lokomotiv,. Meses antes, em abril, passou por uma cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco medial.