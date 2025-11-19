Com Santos e RB Bragantino, Copa Paulista Feminina tem início neste fim de semana
Torneio inicia nas quartas e tem formato eliminatório
A Federação Paulista de Futebol definiu datas e horários dos duelos de quartas de final da Copa Paulista de Futebol Feminino. As partidas serão neste sábado, 22 de novembro, em jogos únicos, com transmissões ao vivo pelo canal do Paulistão no YouTube.
Realizada desde 2019, o torneio tem formato eliminatório e reúne as equipes não classificadas às semis do Paulistão Feminino e as equipes da Taça Paulista. O Santos defende o título.
Últimos campeões:
- 2019: Palmeiras
- 2020: Santos
- 2021: Palmeiras
- 2022: Corinthians
- 2023: Ferroviária
- 2024: Santos
Quartas da Copa Paulista Feminino
A primeira partida será às 10h, em Diadema, entre Santos e São José. O Peixe terminou em 6º no Paulistão Feminino, enquanto o São José foi 3º na Taça Paulistana.
No mesmo horário, em Taubaté, o AD Taubaté, 7º colocado no Paulistão, recebe o Mauaense, vice-campeão da Taça Paulistana. Às 15h, em São José do Rio Preto, o Realidade Jovem, lanterna do Paulistão Feminino Sicredi, enfrenta o Pinda Ferroviária, campeão da Taça Paulista.
Fechando a rodada, às 17h, em Santana de Parnaíba, o Red Bull Bragantino, que ficou em 5º no Paulistão Feminino Sicredi, mede forças com o AD Centro Olímpico, 4º colocado da Taça Paulistana.
Quartas
- Santos x São José – Diadema, 10h
- AD Taubaté x Mauaense – Taubaté, 10h
- Realidade Jovem x Pinda Ferroviária – São José do Rio Preto, 15h
- Red Bull Bragantino x AD Centro Olímpico – Santana de Parnaíba, 17h
