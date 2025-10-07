Champions League Feminina: onde assistir ao vivo, formato e times participantes
Arsenal é o atual campeão do torneio
Em formato de liga, a primeira fase da Champions League Feminina começa nesta terça-feira (7), com 18 equipes na disputa por vagas na segunda fase. A ESPN é a nova detentora dos direitos de transmissão da competição feminina no Brasil.
Clubes classificados
Gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Arsenal, Juventus, Chelsea, PSG, Atlético de Madrid, Real Madrid e Manchester United, entram em campo em busca de mais um título continental.
Participam da Champions: Juventus, Benfica, Arsenal, Lyon, Barcelona, Bayern de Munique, Paris FC, OH Leuven, Twente, Chelsea, Real Madrid, Roma, St. Pölten, Atlético de Madrid, Manchester United, Valerenga, Wolfsburg e Paris Saint-Germain.
Onde assistir 1ª rodada da Champions League Feminina
Nesta temporada, o torneio será transmitido de forma exclusiva, no Brasil, pela ESPN e na plataforma Disney+. Veja jogos da primeira rodada e onde assistir.
Terça-Feira (07/10)
- 13h45: Juventus x Benfica (ESPN4)
- 16h: Arsenal x Lyonnes (Disney+ Premium)
- 16h: Barcelona x Bayern (ESPN)
- 16h: Paris FC x OH Leuven (Disney+)
Quarta-Feira (08/10)
- 13h45: Twente x Chelsea (ESPN2)
- 13h45: Real Madrid x Roma (Disney+ Premium)
- 16h: St. Pölten x Atlético de Madrid (Disney+)
- 16h: Manchester United x Valerenga (Disney+)
- 16h: Wolfsburg x Paris Saint-Germain (ESPN)
Datas
Fase de liga
- Rodada 1 : 7/8 de outubro
- Rodada 2 : 15/16 de outubro
- Rodada 3 : 11/12 de novembro
- Rodada 4 : 19/20 de novembro
- Rodada 5 : 9/10 de dezembro
- Rodada 6 : 17 de dezembro
Mata-mata
- Playoff da qualificação para o mata-mata: 11/12 e 18/19 de fevereiro
- Quartas de final: 24/25 de Março e 1/2 de abril
- Semifinais : 25/26 de Abril e 2/3 de maio
- Final: 22, 23 ou 24 de maio
