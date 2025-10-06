A grande fase de Luany no Atlético de Madrid foi coroada com o prêmio de melhor jogadora do mês na Liga F. Em setembro, dos quatro jogos disputados, a brasileira fez dois gols e deu duas assistências, sendo decisiva também na Champions League.

continua após a publicidade

O clube está em segundo no campeonato, cinco pontos atrás do Barcelona. Além dela, o time conta hoje com mais três brasileiras que também são destaque: a zagueira Lauren, a meia Ana Vitória e a atacante Gio Garbelini, que recebeu o prêmio em março.

Na Espanha desde a temporada passada, Luany vive seu melhor momento desde que saiu do Brasil. A jogadora foi contratada pelo Seattle Reign em 2023, mas não teve espaço e foi emprestada ao Madrid CFF, onde chamou atenção do Atlético.

continua após a publicidade

Veja o momento em que Luany recebe o prêmio de melhor do mês na Liga F:

Números de Luany na Liga F

⚽ Atlético de Madrid 2 x 1 Real Madrid (Liga F)

Madrid CFF 1 x 1 Atlético de Madrid (Liga F)

⚽ Hacken 1 x 1 Atlético de Madrid (Champions League)

⚽🅰️ Atlético de Madrid 4 x 0 Levante (Liga F)

⚽ Atlético de Madrid 2 x 1 Hacken (Champions League)

🅰️ Granada 0 x 4 Atlético de Madrid (Liga F)

Luany na Seleção

O bom desempenho no Atlético rendeu as primeiras convocações à Luany. A jogadora estreou sob o comando de Arhur Elias no amistoso contra os Estados Unidos e deu a assistência para Amanda Gutierres faz o gol da vitória nos acréscimos.

Com isso, voltou a ser convocada para o amistoso contra o França, em que marcou o primeiro gol do Brasil na derrota por 3 a 2, e para a Copa América. A meia-atacante de 22 anos marcou duas vezes na campanha do título brasileiro.

continua após a publicidade