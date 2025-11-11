Atacante se despede do Avaí Kindermann e fecha com o Coritiba

Brendha Patrícia, destaque do Avaí Kindermann na temporada, é a nova contratação do Coritiba, segundo apurado pelo Lance!. A jogadora de 23 anos vem de um bom ano pelo clube catarinense, com 10 gols marcados em 18 partidas.

A centroavante reforça o Coritiba na reta final do Campeonato Paranaense. Além do estadual, nesta temporada o time disputou a Série A3 do Brasileirão Feminino e a Copa do Brasil Feminina, e tem no elenco nomes experientes, como Daiane Moretti, ex-Santos e Internacional.

O próximo compromisso do Coxa será diante do Novo Mundo, no domingo (16), às 15h30 (de Brasília). No domingo seguinte (23), enfrenta o Patriotas, também às 15h30.

Conheça Brendha, nova jogadora do Coritiba

Natural de Pitangueiras, no Norte do Paraná, Brendha iniciou no futsal, e fez a transição ao futebol na Chapecoense. Ela tem passagens por ADELL (futsal), base da Chapecoense e Palmeiras, além de Criciúma e Avaí Kindermann.

Fã de Neymar, Cristiane e Marta, Brendha foi artilheira do Kindermann nesta temporada e peça importante na conquista do Campeonato Catarinense, diante do Criciúma.

Apesar de usar a 9, tem como característica dribles, movimentação fora da área e assistências. Pelo Avaí, já atuou como meia e centroavante. Ela se despediu do clube nas redes sociais:

Vestir a camisa do Kindermann um dia foi um grande sonho, e hoje me despeço com o coração cheio de gratidão. Foram 3 anos de dias incríveis, bons e ruins, mas sou feliz por tudo que vivi aqui. Cada momento foi aprendizado, e sou grata por todos que me apoiaram e estiveram comigo.

Agora é hora de buscar um novo desafio. Estou ansiosa, mas confiante de que Deus tem coisas boas para mim. Quero fazer a diferença, mostrar meu futebol e conquistar tudo que desejo. Que venha o próximo capítulo!

