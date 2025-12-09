Em crise financeira, o Avaí recebeu um pedido de falência por parte dos credores nesta semana por falta de pagamento de uma parcela da Recuperação Judicial (RJ). Por outro lado, o clube informou que analisa uma proposta para a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O Leão da Ilha tinha que depositar R$ 350 mil em 1º de dezembro para quitar o compromisso da RJ, homologada em dezembro de 2024. De acordo o pedido de sete advogados, a quantia não foi depositada.

Com isso, eles entraram com o pedido de falência na Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas de Florianópolis (SC), na segunda-feira (8). O clube, por outro lado, afirmou que está realizando os pagamentos programados e se defenderá dentro do processo.

- O processo de Recuperação Judicial do Avaí é desde sempre conduzido de forma séria e de acordo com todos os parâmetros legais. A proposta apresentada aos credores foi aprovada em primeira assembleia e os pagamentos vêm sendo feitos de forma regular desde a homologação do acordo. Diante disso, vê com surpresa a informação e aguarda intimação para se pronunciar no processo - informou o clube, em nota oficial.

O caso mais recente é do goleiro César, que pediu rescisão com o Avaí nesta semana. O arqueiro cobra R$ 2,2 milhões por cinco meses de salário na carteira, oito meses de direito de imagem, 22 meses do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de premiação pelo título do estadual, auxílio moradia, 13° salário, férias em atraso e cláusula compensatória.

No momento, o débito com o elenco deste ano é de sete meses de direitos de imagem e três meses na carteira.

Avaí recebe proposta por SAF

Nesta terça-feira (9), um dia após o pedido de falência dos credores, o Avaí informou que recebeu uma proposta de 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões, na cotação atual) para a venda da SAF. O presidente recém-eleito Bernardo Pessi levará os termos para a discussão dos conselheiros e dos sócios.

Na quarta-feira (10), no período da manhã, a diretoria explicará o andamento da SAF e apresentará o novo executivo de futebol, Pedro Costa, e o técnico Cauan de Almeida.

"O Avaí Futebol Clube recebeu termos gerais de uma proposta de investimento para a transformação do seu departamento de futebol em SAF. Detalhes do projeto serão agora discutidos pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios do Leão da Ilha no seu devido tempo. Está definido que a eventual criação da SAF não pode abranger qualquer patrimônio imobiliário do clube e que o investidor terá a responsabilidade pelo pagamento das dívidas do Avaí.

O próximo passo é a abertura de uma SAF 100% do Avaí Futebol Clube, condição para que seja possível receber uma proposta de fato.

A apresentação do Avaí a potenciais investidores seguiu parâmetros previamente estabelecidos pelo Conselho Deliberativo, que discute o tema há anos. Em 2023, uma das conclusões da comissão que analisou as finanças do Clube foi sobre a necessidade de estudar a criação de uma SAF para viabilizar a captação de recursos. O assunto voltou a ser tema de uma comissão de estudos e de seminários que definiram critérios mínimos para qualquer avanço, como a proteção integral do patrimônio do clube

A análise do assunto deve ocorrer agora em Assembleia Geral e no Conselho Deliberativo, instâncias do Clube responsáveis pelas discussões sobre a SAF no Avaí".