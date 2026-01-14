O San Diego Wave anunciou na última terça-feira (13) a contratação da atacante Ludmila, da Seleção Brasileira. O clube acertou a compra da jogadora junto ao Chicago Stars FC por US$ 800 mil, com possibilidade de mais US$ 200 mil em bônus condicionais, e firmou contrato até o fim da temporada 2028.

Aos 31 anos, Ludmila chega para reforçar o setor ofensivo do Wave após passagem destacada pelo Chicago, onde marcou 13 gols em 31 partidas desde julho de 2024. Na última temporada da NWSL, a brasileira somou dez gols e uma assistência na fase regular e entrou para a história da liga ao registrar o hat-trick mais rápido, com três gols em 10 minutos e nove segundos.

– Ela traz não só talento, mas também versatilidade e inteligência tática. Pode atuar em diferentes funções do ataque e amplia muito nossas opções de jogo – afirmou Camille Ashton, diretora esportiva e gerente geral do San Diego Wave.

Carreira da atacante Ludmila

Revelada no futebol paulista, Ludmila iniciou a carreira profissional ainda aos 16 anos, no Juventus, e passou por São Caetano, Portuguesa e Rio Preto, antes de ganhar projeção nacional no São José. No futebol europeu, viveu o período mais longevo da carreira no Atlético de Madrid, onde atuou por sete temporadas, marcou 63 gols em 159 jogos e conquistou títulos importantes, como duas edições da liga espanhola, além da Supercopa e da Copa de la Reina.

– Sempre admirei o San Diego. Gostei da energia da torcida, do time e da cidade. Vim para dar o meu melhor e lutar por títulos – disse Ludmila.

Pela Seleção Brasileira, Ludmila soma 63 partidas e seis gols, com participações em grandes competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo de 2019 e duas Olimpíadas. Em Paris-2024, foi medalhista de prata.

