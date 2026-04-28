O Brasil manteve os 100% de aproveitamento no Sul-Americano Feminino sub-17 ao vencer o Uruguai por 5 a 3, na noite desta segunda (27), no Estádio Ameliano Villeta, no Paraguai, pela 2ª rodada do Grupo B.

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Em um jogo movimentado, Helena, Nicolly (duas vezes), Mari Gigante e Gigi marcaram os gols da Amarelinha, que assumiu a liderança isolada da chave com seis pontos. Agora, o time de Rilany Silva folga na rodada e se prepara para enfrentar o Peru na sexta (1º), às 20h.

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Primeiro tempo

O Brasil começou dominante e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Helena convertendo pênalti sofrido por Nicolly. A equipe seguiu criando chances e controlando as ações, mas viu o Uruguai empatar aos 20 minutos, em lance de bola parada. A resposta brasileira veio com Nicolly, que aproveitou erro da goleira adversária para recolocar a equipe à frente. Ainda antes do intervalo, porém, uma falha defensiva permitiu novo empate uruguaio, levando o duelo em igualdade para o intervalo.

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Segundo tempo

Na volta do intervalo, o jogo seguiu aberto, mas o Brasil mostrou mais qualidade ofensiva. Nicolly voltou a brilhar ao marcar o terceiro após grande jogada de Gigi, colocando a Amarelinha novamente em vantagem. Mari Gigante ampliou com um golaço, enquanto o Uruguai ainda descontou, mantendo o confronto vivo. Nos minutos finais, Gigi fechou o placar em 5 a 3, garantindo a vitória e a liderança do grupo para a equipe comandada por Rilany Silva.

Helena comemora gol de pênalti Créditos: Staff Images/CBF

Vitória na estreia

Na primeira rodada, o Brasil já havia mostrado força ao vencer a Venezuela por 2 a 0, também no Ameliano Villeta. Gigi abriu o placar após aproveitar rebote dentro da área, e Mari Gigante confirmou o triunfo na segunda etapa. A equipe teve controle da maior parte do jogo, criou diversas oportunidades e poderia ter construído um placar ainda mais elástico, apesar de ter desperdiçado um pênalti no primeiro tempo.

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Nicolly passa pela defesa venezuelana Créditos: Diana Carrillo/Staff Images/CBF

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