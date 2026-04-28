menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil vence o Uruguai em jogo de oito gols e assume liderança no Sul-Americano sub-17

Após estrear com vitória sobre a Venezuela, seleção brasileira mantém 100% de aproveitamento e lidera o grupo B

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/04/2026
07:36
Pinho e Nicolly celebram gol marcado pela camisa 9 Staff Images/CBF
imagem cameraPinho e Nicolly celebram gol marcado pela camisa 9. (Foto: Staff Images/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil manteve os 100% de aproveitamento no Sul-Americano Feminino sub-17 ao vencer o Uruguai por 5 a 3, na noite desta segunda (27), no Estádio Ameliano Villeta, no Paraguai, pela 2ª rodada do Grupo B.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em um jogo movimentado, Helena, Nicolly (duas vezes), Mari Gigante e Gigi marcaram os gols da Amarelinha, que assumiu a liderança isolada da chave com seis pontos. Agora, o time de Rilany Silva folga na rodada e se prepara para enfrentar o Peru na sexta (1º), às 20h.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Primeiro tempo

O Brasil começou dominante e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Helena convertendo pênalti sofrido por Nicolly. A equipe seguiu criando chances e controlando as ações, mas viu o Uruguai empatar aos 20 minutos, em lance de bola parada. A resposta brasileira veio com Nicolly, que aproveitou erro da goleira adversária para recolocar a equipe à frente. Ainda antes do intervalo, porém, uma falha defensiva permitiu novo empate uruguaio, levando o duelo em igualdade para o intervalo.

continua após a publicidade

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o jogo seguiu aberto, mas o Brasil mostrou mais qualidade ofensiva. Nicolly voltou a brilhar ao marcar o terceiro após grande jogada de Gigi, colocando a Amarelinha novamente em vantagem. Mari Gigante ampliou com um golaço, enquanto o Uruguai ainda descontou, mantendo o confronto vivo. Nos minutos finais, Gigi fechou o placar em 5 a 3, garantindo a vitória e a liderança do grupo para a equipe comandada por Rilany Silva.

Helena comemora gol de pênalti Créditos: Staff Images/CBF
Helena comemora gol de pênalti Créditos: Staff Images/CBF

Vitória na estreia

Na primeira rodada, o Brasil já havia mostrado força ao vencer a Venezuela por 2 a 0, também no Ameliano Villeta. Gigi abriu o placar após aproveitar rebote dentro da área, e Mari Gigante confirmou o triunfo na segunda etapa. A equipe teve controle da maior parte do jogo, criou diversas oportunidades e poderia ter construído um placar ainda mais elástico, apesar de ter desperdiçado um pênalti no primeiro tempo.

continua após a publicidade

+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Nicolly passa pela defesa venezuelana Créditos: Diana Carrillo/Staff Images/CBF
Nicolly passa pela defesa venezuelana Créditos: Diana Carrillo/Staff Images/CBF

Todos os resultados do Brasil até aqui

  1. Brasil 2 x 0 Venezuela – gols de Gigi e Mari Gigante
  2. Brasil 5 x 3 Uruguai – gols de Helena, Nicolly (2), Mari Gigante e Gigi

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias