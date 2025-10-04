Carioca Feminino: 3ª rodada tem o primeiro clássico da Taça Guanabara; veja onde assistir
Flamengo e Fluminense também entram em campo
- Matéria
- Mais Notícias
A terceira rodada do Carioca Feminino começa neste sábado (4), com o duelo entre Vasco e Botafogo, que inauguram os clássicos da Taça Guanabara. O duelo será às 10h, no Nivaldo Pereira (Artsul), às 10h, e contará com transmissão da Vasco TV, no Youtube.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Mavi, artilheira do Vasco, se considera vascaína de ‘alma’ e mira título do Carioca Feminino
Futebol Feminino20/09/2025
- Futebol Feminino
Basílio, do Botafogo, revela motivação especial e ‘seriedade total’ no Carioca Feminino
Futebol Feminino26/09/2025
- Futebol Feminino
Carioca Feminino Sub-17 volta após dois anos; conheça os times participantes
Futebol Feminino28/09/2025
No mesmo horário, o Búzios recebe o Heips no Joaquim Flores. Mais tarde, às 15h, o Fluminense recebe o Pérolas Negras, no Marcelo Vieira, em Xerém, e o Flamengo recebe o Resende, na Gávea.
Histórico de Botafogo e Vasco
Desde 2019, os times se enfrentaram 18 vezes, com amplo domínio do Botafogo no retrospecto. Foram 12 vitórias alvinegras, contra apenas uma do Vasco e cinco empates. Pelo Carioca Feminino, são 10 embates, sendo o primeiro deles a vitória do time da Colina. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram na primeira fase do Brasileirão A2 e o Glorioso venceu com gol de Débora Bebê.
Ambos os times venceram seus jogos das primeiras rodadas, mas o Botafogo vem de um momento melhor na temporada. O vice-campeonato da A2 e o acesso aumentaram a confiança do elenco, que vai buscar o título para fechar o ano. O Vasco, por sua vez, não conseguiu se passar da primeira fase no Brasileirão, buscando uma recuperação no Estadual.
Resultados do Carioca Feminino
1ª rodada:
- Fluminense 4 x 0 Heips
- Flamengo 18 x 0 Búzios
- Vasco 2 x 0 Pérolas Negras
- Botafogo 17 x Resende
2ª rodada:
- Vasco 19 x 0 Resende
- Botafogo 13 x 0 Heips
- Flamengo 4 x 0 Pérolas
- Fluminense 15 x 0 Búzios
Classificação do Carioca Feminino
- Botafogo - 6 pontos | SG 30
- Flamengo - 6 pontos | SG 22
- Vasco da Gama - 6 pontos | SG 21
- Fluminense - 6 pontos | SG 19
- Pérolas Negras - o ponto | SG -6
- Heips - o ponto | SG -17
- Búzios - o ponto | SG -33
- Resende - o ponto | -36
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias