menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Carioca Feminino: 3ª rodada tem o primeiro clássico da Taça Guanabara; veja onde assistir

Flamengo e Fluminense também entram em campo

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
06:15
Botafogo e Vasco se enfrentam no Carioca Feminino
imagem cameraBotafogo e Vasco se enfrentaram no Brasileirão A2 (Foto: Arthur Barreto/BFR)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A terceira rodada do Carioca Feminino começa neste sábado (4), com o duelo entre Vasco e Botafogo, que inauguram os clássicos da Taça Guanabara. O duelo será às 10h, no Nivaldo Pereira (Artsul), às 10h, e contará com transmissão da Vasco TV, no Youtube.

continua após a publicidade

Relacionadas

No mesmo horário, o Búzios recebe o Heips no Joaquim Flores. Mais tarde, às 15h, o Fluminense recebe o Pérolas Negras, no Marcelo Vieira, em Xerém, e o Flamengo recebe o Resende, na Gávea.

Histórico de Botafogo e Vasco

Desde 2019, os times se enfrentaram 18 vezes, com amplo domínio do Botafogo no retrospecto. Foram 12 vitórias alvinegras, contra apenas uma do Vasco e cinco empates. Pelo Carioca Feminino, são 10 embates, sendo o primeiro deles a vitória do time da Colina. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram na primeira fase do Brasileirão A2 e o Glorioso venceu com gol de Débora Bebê.

continua após a publicidade

Ambos os times venceram seus jogos das primeiras rodadas, mas o Botafogo vem de um momento melhor na temporada. O vice-campeonato da A2 e o acesso aumentaram a confiança do elenco, que vai buscar o título para fechar o ano. O Vasco, por sua vez, não conseguiu se passar da primeira fase no Brasileirão, buscando uma recuperação no Estadual.

Jogadoras do Botafogo comemoram gol sobre o Vasco, no Brasileirão A2 (Foto: Arthur Barreto/BFR)
Jogadoras do Botafogo comemoram gol sobre o Vasco, no Brasileirão A2 (Foto: Arthur Barreto/BFR)

Resultados do Carioca Feminino

1ª rodada:

  1. Fluminense 4 x 0 Heips
  2. Flamengo 18 x 0 Búzios
  3. Vasco 2 x 0 Pérolas Negras
  4. Botafogo 17 x Resende

2ª rodada:

  1. Vasco 19 x 0 Resende
  2. Botafogo 13 x 0 Heips
  3. Flamengo 4 x 0 Pérolas
  4. Fluminense 15 x 0 Búzios

Classificação do Carioca Feminino

  1. Botafogo - 6 pontos | SG 30
  2. Flamengo - 6 pontos | SG 22
  3. Vasco da Gama - 6 pontos | SG 21
  4. Fluminense - 6 pontos | SG 19
  5. Pérolas Negras - o ponto | SG -6
  6. Heips - o ponto | SG -17
  7. Búzios - o ponto | SG -33
  8. Resende - o ponto | -36

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Pelo Carioca Feminino, o Flamengo venceu o Búzios por 18 a 0 (Foto: Reprodução Instagram/@flamengofutebolfeminino)
Pelo Carioca Feminino, o Flamengo venceu o Búzios por 18 a 0 (Foto: Reprodução Instagram/@flamengofutebolfeminino)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias