A terceira rodada do Carioca Feminino começa neste sábado (4), com o duelo entre Vasco e Botafogo, que inauguram os clássicos da Taça Guanabara. O duelo será às 10h, no Nivaldo Pereira (Artsul), às 10h, e contará com transmissão da Vasco TV, no Youtube.

continua após a publicidade

No mesmo horário, o Búzios recebe o Heips no Joaquim Flores. Mais tarde, às 15h, o Fluminense recebe o Pérolas Negras, no Marcelo Vieira, em Xerém, e o Flamengo recebe o Resende, na Gávea.

Histórico de Botafogo e Vasco

Desde 2019, os times se enfrentaram 18 vezes, com amplo domínio do Botafogo no retrospecto. Foram 12 vitórias alvinegras, contra apenas uma do Vasco e cinco empates. Pelo Carioca Feminino, são 10 embates, sendo o primeiro deles a vitória do time da Colina. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram na primeira fase do Brasileirão A2 e o Glorioso venceu com gol de Débora Bebê.

continua após a publicidade

Ambos os times venceram seus jogos das primeiras rodadas, mas o Botafogo vem de um momento melhor na temporada. O vice-campeonato da A2 e o acesso aumentaram a confiança do elenco, que vai buscar o título para fechar o ano. O Vasco, por sua vez, não conseguiu se passar da primeira fase no Brasileirão, buscando uma recuperação no Estadual.

Jogadoras do Botafogo comemoram gol sobre o Vasco, no Brasileirão A2 (Foto: Arthur Barreto/BFR)

Resultados do Carioca Feminino

1ª rodada:

Fluminense 4 x 0 Heips Flamengo 18 x 0 Búzios Vasco 2 x 0 Pérolas Negras Botafogo 17 x Resende

2ª rodada:

Vasco 19 x 0 Resende Botafogo 13 x 0 Heips Flamengo 4 x 0 Pérolas Fluminense 15 x 0 Búzios

Classificação do Carioca Feminino

Botafogo - 6 pontos | SG 30 Flamengo - 6 pontos | SG 22 Vasco da Gama - 6 pontos | SG 21 Fluminense - 6 pontos | SG 19 Pérolas Negras - o ponto | SG -6 Heips - o ponto | SG -17 Búzios - o ponto | SG -33 Resende - o ponto | -36

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino