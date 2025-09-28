Autora do gol de empate do Fluminense na final do Estadual Feminino Sub-20, a atacante Carioca teve uma recepção especial depois do apito final. Esperando do lado de fora do campo, estava Thaissan Passos, sua ex-treinadora dos tempos de Corinthians.

A presença de Thaissan no estádio da Gávea na manhã de sábado (27) tinha algumas razões e a jovem jogadora era uma dessas. As outras são o carinho pelo Flu, clube em que fez parte do início do projeto do futebol feminino, em 2019, e a amizade com Amanda Storck, gerente do departamento.

Assistindo da arquibancada, a ex-técnica de Flu, Corinthians e Grêmio viu de perto o que já sabia, a qualidade de Carioca com a bola no pé e seu dom em colocá-la no fundo do gol. E guardou para o pós jogo um abraço emocionado compartilhado com a camisa 9, que deixou a emoção escorrer pelos olhos.

— Minha relação com a Thai é mais do que futebol. Desde a primeira vez, no meu clube anterior, que nos conhecemos. Pelo fato dela nao ter desistido de mim quando eu desisti. Mesmo de longe, sabia que ela estava torcendo por mim. Sempre apareceu nos momentos que eu mais precisei, que eu não acreditava no tanto que sou grande aos olhos dela. Sempre vai ser emocinante reencontrar ela, é como uma mãe pra mim. Pelo fato de me amar não só em campo, mas fora também — disse a jogadora.

Thaissan Passos e Carioca se abraçam no reencontro depois do jogo do Fluminense (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Antes de se transferir para o Fluminense, Carioca defendeu a base do Corinthinas por duas temporadas, período que conheceu Thaissan, então treinadora do sub-20. Hoje, é vice-artilheira do Tricolor na temporada, com 13 gols, e admitiu gostar da nova responsabilidade que assumiu, sempre com apoio (perto ou longe), da ex-comandante.

— Eu gosto da responsabilidade de ser uma referência aqui no Fluminense. Não é um peso para mim ser essa pessoa, a menina que todo mundo pode conversar, que bota o time para cima. Eu gosto dessa atmosfera de ser 'gigante'.

Carioca Feminino Sub-20

A partida de ida da final terminou empatada em 1 a 1, com gol de Maria Fernanda, para o Flamengo, e Carioca, para o Fluminense. Os times disputam o título no próximo domingo (5), às 15h, no estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Não há vantagem do empate, de modo que se permanecer a igualdade, a taça será decidida nos pênaltis.

