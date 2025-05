A Seleção Brasileira Feminina enfrenta o Japão em amistoso na terça-feira, 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A venda de ingressos teve início nesta quinta-feira (15), com preços entre R$50 e R$70.

O estádio tem capacidade para 12 mil pessoas. Os ingressos estão disponíveis no site brasil.futebolcard.com, com opções nos setores Sul, Leste e Oeste para a torcida brasileira, e Leste Visitante para os torcedores japoneses.

Antes disso, as duas seleções se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 30 de maio. As entradas para essa partida podem ser adquiridos no portal selecaofeminina.soudaliga.com.br.

Nomes como Marta, Debinha, Kerolin, Amanda Gutierres e Kerolin estarão nas partidas. Arthur Elias deve ir com força máxima nesta Data-Fifa.

Os dois amistosos serão os últimos compromissos do Brasil antes da disputa da Copa América Feminina, que será realizada de 12 de julho a 2 de agosto. A equipe brasileira vai em busca do seu nono título na competição.

Lista de convocadas para amistosos da Seleção Brasileira

Goleiras

Lorena (Kansas City)

Camila Rodrigues (Cruzeiro)

Cláudia (Fluminense)

Zagueiras

Tarciane (Lyon)

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Mariza (Corinthians)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Laterais

Fê Palermo (Palmeiras)

Bruna Calderan (São Paulo)

Yasmim (Real Madrid)

Fátima Dutra (Ferroviária)

Meio-campistas

Angelina (Orlando Pride)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

Yaya (Corinthians)

Ana Vitória (Atlético de Madrid)

Atacantes