Lanterna do Brasileirão Feminino, Vitória busca reação após troca de comando

O Vitória, assim como o América-MG, soma apenas um ponto nas seis primeiras rodadas do Brasileirão Feminino. Ainda que o recorte seja curto, o desempenho já acende o sinal de alerta para as Leoas e provocou mudanças no comando técnico: Marcos Carvalho deixou o cargo, e Anderson Magalhães, da equipe sub-20, assumiu de forma interina na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na última rodada.

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Inicialmente, o clube baiano disputaria novamente a Série A2 em 2025, após terminar na quinta colocação, mas herdou uma vaga na elite com a desistência do Real Brasília. Para a atual temporada, o orçamento orçamento segue na casa de R$ 2,3 milhões, dentro de uma realidade mais modesta em relação a concorrentes diretos.

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Lance da partida Grêmio x Vitória, no Passo D'Areia na data de 03/03/2026, válida pelo Brasileirão Feminino 2026. (Foto: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA)

Em 2026, duas equipes serão rebaixadas ao fim das 17 rodadas da primeira fase do Brasileiro. No momento, a zona de risco é formada por Vitória e América-MG, com um ponto cada, seguidos por Atlético-MG e Juventude, com quatro, e Botafogo, com cinco.

Dentro de campo, o início de campanha tem sido difícil. A equipe acumula cinco derrotas e um empate, com desempenho instável defensivamente e dificuldades para reagir ao longo das partidas. Após a Data Fifa, o time recebe o Botafogo, em Pituaçu, na quarta-feira (22/04), às 15h.

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Resultados do Vitória no Brasileirão Feminino