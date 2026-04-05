Lanterna do Brasileirão Feminino, Vitória busca reação após troca de comando
Time baiano tem orçamento de pouco mais de R$ 2,3 milhões
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O Vitória, assim como o América-MG, soma apenas um ponto nas seis primeiras rodadas do Brasileirão Feminino. Ainda que o recorte seja curto, o desempenho já acende o sinal de alerta para as Leoas e provocou mudanças no comando técnico: Marcos Carvalho deixou o cargo, e Anderson Magalhães, da equipe sub-20, assumiu de forma interina na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na última rodada.
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Inicialmente, o clube baiano disputaria novamente a Série A2 em 2025, após terminar na quinta colocação, mas herdou uma vaga na elite com a desistência do Real Brasília. Para a atual temporada, o orçamento orçamento segue na casa de R$ 2,3 milhões, dentro de uma realidade mais modesta em relação a concorrentes diretos.
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Em 2026, duas equipes serão rebaixadas ao fim das 17 rodadas da primeira fase do Brasileiro. No momento, a zona de risco é formada por Vitória e América-MG, com um ponto cada, seguidos por Atlético-MG e Juventude, com quatro, e Botafogo, com cinco.
Dentro de campo, o início de campanha tem sido difícil. A equipe acumula cinco derrotas e um empate, com desempenho instável defensivamente e dificuldades para reagir ao longo das partidas. Após a Data Fifa, o time recebe o Botafogo, em Pituaçu, na quarta-feira (22/04), às 15h.
Resultados do Vitória no Brasileirão Feminino
- 1ª rodada (14/02): Fluminense 1 x 0 Vitória
- 2ª rodada (23/02): Vitória 2 x 2 Mixto
- 3ª rodada (16/03): Bahia 3 x 2 Vitória
- 4ª rodada (23/03): Palmeiras 6 x 0 Vitória
- 5ª rodada (27/03): Vitória 0 x 3 Atlético-MG
- 6ª rodada (03/04): Grêmio 3 x 0 Vitória
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