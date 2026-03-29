Palmeiras x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira
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Palmeiras e Flamengo se enfrentam na noite desta segunda-feira (30), às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida será disputada na Arena Barueri, em São Paulo, que tem capacidade para cerca de 31 mil torcedores. O confronto terá transmissão do SporTV. Clique para assistir no SporTV.
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Ficha do jogo
O Palmeiras lidera a competição, com 12 pontos. Até aqui, o Verdão sofreu apenas uma derrota, no clássico contra o São Paulo Futebol Clube, por 3 a 0. São quatro vitórias em cinco jogos, com 15 gols marcados e seis sofridos.
Já o Flamengo ocupa a terceira colocação, com 11 pontos. Ou seja, em caso de vitória nesta segunda-feira, pode assumir a liderança. Para isso, também precisará contar com um tropeço do Cruzeiro Esporte Clube, que enfrenta a Ferroviária no mesmo dia, às 21h.
Ingressos gratuitos para Palmeiras x Flamengo
Para o jogo desta segunda-feira, o Palmeiras liberou a entrada gratuita para os torcedores. Para garantir o ingresso, basta acessar o site oficial do clube e emitir o bilhete.
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Último jogo entre as equipes
O último duelo entre Palmeiras e Flamengo aconteceu em agosto de 2025, quando o Verdão venceu por 3 a 0, com gols de Taina Maranhão, Brena Carolina e Amanda Gutierres, garantindo a classificação para a semifinal do Brasileirão.
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Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Palmeiras 🆚 Flamengo
Brasileirão Feminino - Sexta rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília).
📍 Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP).
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Palmeiras (Técnico: Rosana Augusto)
Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner, Emily; Ingryd, Brena (Duda Santos), Andressinha; Tainá Maranhão, Bia Zaneratto, Raíssa Bahia (Gláucia).
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Celso Silva)
Vivi Holzel; Monalisa Belém, Layza Cavalcanti, Núbia, Jucinara; Thaísa Moreno, Ju Ferreira, Laysa Costa, Djeni, Mariana Fernandes; Cristiane.
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