Os jogos de ida da preliminar da Europa Cup começam nesta terça-feira (6) e o Gintra, da brasileira Laura Spenazzatto, recebe o Nordsjaelland pela vaga na próxima fase. Com dois gols nos últimos dois jogos pela liga nacional da Lituânia, a meia está confiante para confronto.

continua após a publicidade

O time lidera a A Lyga com 13 vitórias em 16 jogos, e cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Seis dessas vitórias foram jogando em casa, onde o time está invicto na temporada.

➡️ Europa Cup Feminina: conheça nova competição de futebol feminino da Uefa

Em seu primeiro ano no Gintra, Laura tem sido uma peça importante na produção ofensiva da equipe. Foi decisiva na classificação para terceira fase das preliminares da Champions Feminina, mas o time caiu na seguinte. Com isso, agora a equipe da brasileira disputa a Europa Cup.

continua após a publicidade

- Estou confiante para esses dois jogos da Europa Cup, ⁠sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito boa e precisamos estar focadas ao máximo, evitar cometer erros e dar tudo o que temos nesses dois jogos. O resultado é consequência, desde que joguemos o nosso melhor - disse a jogadora.

➡️ Brasileira que joga na Lituânia comemora estreia com gol na Champions League: ‘Muito feliz’

Em boa fase no clube, a brasileira chega confiante para buscar a vaga na próxima fase. A classificação será decida em dois jogos, sendo o de volta no dia 15 de outubro.

continua após a publicidade

- É sempre bom fazer um bom jogo, mas o mais importante é o desempenho coletivo, quando desempenhamos como grupo. Fui muito feliz em ter feito os dois gols, a vitória nos traz mais força para os próximos jogos importantes, desde os jogos ida e volta da Europa Cup, como também os jogos da A League.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino