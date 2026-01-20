Trio de arbitragem brasileiro é convocado para Sul-Americano Feminino sub-20
Rejane Caetano, Anne Gomes de Sá e Fernanda Gomes estarão no torneio
Três árbitras brasileiras foram convocadas pela Conmebol para o Sul-Americano Feminino Sub-20, que será disputado no Paraguai entre os dias 4 e 28 de fevereiro. A lista inclui a árbitra Rejane Caetano e as assistentes Anne Gomes de Sá e Fernanda Gomes.
Rejane Caetano atua com regularidade em competições femininas da CBF e da Conmebol desde 2017, quando passou a integrar o quadro da FIFA. A árbitra já trabalhou em partidas do Sul-Americano Feminino Sub-17 e Sub-20, além de jogos de quartas e semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e da Supercopa do Brasil, acumulando presença em fases decisivas do calendário nacional e internacional.
Anne Kesy Gomes de Sá é árbitra assistente do quadro FIFA, natural de Manaus, e teve atuação extensa no calendário de 2025, com 24 jogos oficiais. No período, trabalhou em competições femininas nacionais como o Brasileirão A1, A2, A3 e Sub-20, além da Copa do Brasil Feminina, e também foi escalada para torneios masculinos, incluindo as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde.
Fernanda Nandrea Gomes Antunes é árbitra assistente do quadro FIFA, natural de Belo Horizonte, e somou 27 partidas oficiais ao longo de 2025. No período, atuou em competições femininas como o Brasileirão A1, A2 e Sub-20, além de integrar escalas do futebol masculino nas Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, exercendo funções de assistente 1, assistente 2 e quinta árbitra.
Árbitras convocadas – Sul-Americano Feminino Sub-20 2026
Árbitras
- Adriana Álvarez (ARG)
- Wilma Balderrama (BOL)
- Rejane Caetano (BRA)
- Brenda Cisternas (CHI)
- Paula Fernandez (COL)
- Maria Belén Lupera (ECU)
- Helena Cantero (PAR)
- Elizabeth Tintaya (PER)
- Nohelia Giacomazzi (URU)
- Ana Méndez (VEN)
Árbitras assistentes
- Carla López (ARG)
- Maria Bevilacqua (ARG)
- Ines Choque (BOL)
- Elizabeth Blanco (BOL)
- Anne Gomes de Sá (BRA)
- Fernanda Gomes (BRA)
- Yomara Salazar (CHI)
- Yasna Moreno (CHI)
- Laura Loaiza (COL)
- Carolina Vicuña (COL)
- Joselyn Romero (ECU)
- Stefania Paguay (ECU)
- Liz Fleitas (PAR)
- Claudia del Valle (PAR)
- Mariana Aquino (PER)
- Diana Ruiz (PER)
- Adela Sánchez (URU)
- Sofia Sarzay (URU)
- Thaity Dugarte (VEN)
- Francis Garcia (VEN)
