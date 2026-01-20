menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Trio de arbitragem brasileiro é convocado para Sul-Americano Feminino sub-20

Rejane Caetano, Anne Gomes de Sá e Fernanda Gomes estarão no torneio

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
07:13
Conmebol divulga arbitragem do Sul-Americano Feminino sub-20. (Foto: Divulgação)
imagem cameraConmebol divulga arbitragem do Sul-Americano Feminino sub-20. (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Três árbitras brasileiras foram convocadas pela Conmebol para o Sul-Americano Feminino Sub-20, que será disputado no Paraguai entre os dias 4 e 28 de fevereiro. A lista inclui a árbitra Rejane Caetano e as assistentes Anne Gomes de Sá e Fernanda Gomes.

continua após a publicidade

Relacionadas

Rejane Caetano atua com regularidade em competições femininas da CBF e da Conmebol desde 2017, quando passou a integrar o quadro da FIFA. A árbitra já trabalhou em partidas do Sul-Americano Feminino Sub-17 e Sub-20, além de jogos de quartas e semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e da Supercopa do Brasil, acumulando presença em fases decisivas do calendário nacional e internacional.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Anne Kesy Gomes de Sá é árbitra assistente do quadro FIFA, natural de Manaus, e teve atuação extensa no calendário de 2025, com 24 jogos oficiais. No período, trabalhou em competições femininas nacionais como o Brasileirão A1, A2, A3 e Sub-20, além da Copa do Brasil Feminina, e também foi escalada para torneios masculinos, incluindo as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde.

continua após a publicidade

Fernanda Nandrea Gomes Antunes é árbitra assistente do quadro FIFA, natural de Belo Horizonte, e somou 27 partidas oficiais ao longo de 2025. No período, atuou em competições femininas como o Brasileirão A1, A2 e Sub-20, além de integrar escalas do futebol masculino nas Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, exercendo funções de assistente 1, assistente 2 e quinta árbitra.

➡️ CBF negocia amistosos da Seleção Feminina contra Costa Rica, México e Venezuela

Árbitras convocadas – Sul-Americano Feminino Sub-20 2026

Árbitras

  • Adriana Álvarez (ARG)
  • Wilma Balderrama (BOL)
  • Rejane Caetano (BRA)
  • Brenda Cisternas (CHI)
  • Paula Fernandez (COL)
  • Maria Belén Lupera (ECU)
  • Helena Cantero (PAR)
  • Elizabeth Tintaya (PER)
  • Nohelia Giacomazzi (URU)
  • Ana Méndez (VEN)

Árbitras assistentes

  1. Carla López (ARG)
  2. Maria Bevilacqua (ARG)
  3. Ines Choque (BOL)
  4. Elizabeth Blanco (BOL)
  5. Anne Gomes de Sá (BRA)
  6. Fernanda Gomes (BRA)
  7. Yomara Salazar (CHI)
  8. Yasna Moreno (CHI)
  9. Laura Loaiza (COL)
  10. Carolina Vicuña (COL)
  11. Joselyn Romero (ECU)
  12. Stefania Paguay (ECU)
  13. Liz Fleitas (PAR)
  14. Claudia del Valle (PAR)
  15. Mariana Aquino (PER)
  16. Diana Ruiz (PER)
  17. Adela Sánchez (URU)
  18. Sofia Sarzay (URU)
  19. Thaity Dugarte (VEN)
  20. Francis Garcia (VEN)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias