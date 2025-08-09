Ex-jogadora do Santos luta contra câncer agressivo e busca apoio financeiro

Suzana Agostini, ex-atacante do Santos, vem enfrentando um câncer agressivo no útero. Pelas redes sociais, ex-atletas se reuniram para pedir apoio e recursos financeiros para custear o tratamento.

Suzana é a quarta maior artilheira da história do Santos, com 78 gols. Pelas Sereias, a ex-jogadora conquistou títulos importantes, como a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Ela fez parte da maior geração da história do clube e jogou ao lado de Marta e Cristiane.

— A ex-atleta Suzana Agostini, que fez uma linda história no futebol feminino do Santos Futebol Clube e no futebol brasileiro, está passando por um momento delicado da sua vida. Suzana descobriu um câncer grave e precisa ser internada com urgência. Ela precisa de recursos financeiros para custear o tratamento. Qualquer ajuda é importante. Segue abaixo o Pix para quem puder ajudar. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado. Pix: (17991305712 – Almirene dos Santos Ferreira) — disse Sandrinha, ex-companheira de Santos pelas redes sociais.

O Realidade Jovem, último clube da atleta antes da aposentadoria, também se pronunciou e entrou na campanha por doações.

— Nossa ex-atleta Suzana Agostini, que brilhou com a camisa da Realidade Jovem e do Rio Preto durante várias temporadas, está enfrentando um momento muito delicado em sua vida. Suzana descobriu um câncer grave e precisa ser internada com urgência. Ela precisa de recursos financeiros para custear o tratamento. Qualquer ajuda é importante. Segue abaixo o Pix para quem puder ajudar. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado. Pix: (17991305712 – Almirene dos Santos Ferreira) — comentou o clube.

A técnica Jéssica de Lima, através das redes sociais, divulgou a criação de uma vaquinha online para arrecadar recursos para o tratamento. Ela ressaltou a dedicação, a garra e o profissionalismo da ex-atacante ao longo da carreira, destacando o quanto Suzana sempre foi exemplo dentro e fora de campo.

— Infelizmente, a gente sabe que quem trabalhou com futebol feminino há tempos atrás, não teve um momento de bonança financeira, e a grande maioria das meninas de outras gerações praticamente não tinham reservas. E para enfrentar um câncer, com internações e algumas situações que o SUS não concede, como algumas medicações de alto custo, tem que ser de uma forma particular, principalmente no início do tratamento, onde é extremamente importante para frear o avanço e para curar — disse Jéssica de Lima.

— Mas eu não tô aqui somente para pedir essa ajuda nessa vaquinha online financeira. Eu também peço muita oração, porque eu acho que a ação humana é concomitante com ação divina, ela tem uma abrangência e um tamanho enorme. Eu não quero nem falar muito sobre a Suzana jogadora, isso é o que a gente faz, mas muito mais sobre a Suzana, pelo que ela é. A Suzana é uma menina incrível, um coração gigantesco. Acho que quem conviveu com ela sabe — completou.

Nascida em Jaú, no interior de São Paulo, Suzana chegou ao Peixe em 2006, após passagem pelo Rio Preto. Ao longo da carreira, também atuou por Ponte Preta, América-SP e Avaí-Kindermann. A ex-jogadora tem 43 anos.