Com trio de ataque inédito, veja titulares de Brasil e Inglaterra para amistoso

Jogo será no Etihad Stadium, em Manchester

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
12:45
Vestiário da Seleção Brasileira feminina para amistoso Brasil x Inglaterra. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
A Seleção feminina entra em campo logo mais, às 13h30 (de Brasília), em amistoso internacional entre Brasil e Inglaterra. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra), com transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do SporTV (canal fechado).

O técnico Arthur Elias optou por inovar na escalação da Seleção. Sem Marta e Kerolin, a equipe entra em campo com Lorena; Mariza, Isa Haas, Tarciane e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Luany; Ludmila, Dudinha e Bia Zaneratto. Será um ataque inédito para a Seleção.

Do lado inglês, também houve mudança. A treinadora Sarina Weigman optou por entrar em campo com: Keating; Le Tissier, Greenwood, Walsh e Carter; Morgan, Mead e Stanway; Russo, Toone e Kelly. Nomes como Bronze e Agyemang iniciam no banco de reservas.

Etihad Stadium recebe Brasil x Inglaterra. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Informações do amistoso entre Brasil e Inglaterra

BRASIL X INGLATERRA – AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 📅 Data: sábado, 25 de outubro
  • 🏟️ Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
  • ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  • 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), GE TV (Youtube) e SporTV (canal fechado)

INGLATERRA: Keating; Le Tissier, Greenwood, Walsh e Carter; Morgan, Mead e Stanway; Russo, Toone e Kelly. Técnica: Sarina Weigman.

BRASIL: Lorena; Mariza, Isa Haas, Tarciane e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Luany; Ludmila, Dudinha e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.

