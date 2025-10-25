Com trio de ataque inédito, veja titulares de Brasil e Inglaterra para amistoso
Jogo será no Etihad Stadium, em Manchester
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção feminina entra em campo logo mais, às 13h30 (de Brasília), em amistoso internacional entre Brasil e Inglaterra. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra), com transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do SporTV (canal fechado).
Relacionadas
- Futebol Feminino
Marta: entenda por que a atacante não foi convocada para a Seleção Brasileira
Futebol Feminino25/10/2025
- Futebol Feminino
Lesionada, Kerolin assiste treino da Seleção Brasileira em Manchester
Futebol Feminino25/10/2025
- Lancepédia
Seleção Feminina x Inglaterra: quantas vezes elas já se enfrentaram?
Lancepédia25/10/2025
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O técnico Arthur Elias optou por inovar na escalação da Seleção. Sem Marta e Kerolin, a equipe entra em campo com Lorena; Mariza, Isa Haas, Tarciane e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Luany; Ludmila, Dudinha e Bia Zaneratto. Será um ataque inédito para a Seleção.
Do lado inglês, também houve mudança. A treinadora Sarina Weigman optou por entrar em campo com: Keating; Le Tissier, Greenwood, Walsh e Carter; Morgan, Mead e Stanway; Russo, Toone e Kelly. Nomes como Bronze e Agyemang iniciam no banco de reservas.
➡️ Lesionada, Kerolin assiste treino da Seleção Brasileira em Manchester
Informações do amistoso entre Brasil e Inglaterra
BRASIL X INGLATERRA – AMISTOSO INTERNACIONAL
- 📅 Data: sábado, 25 de outubro
- 🏟️ Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), GE TV (Youtube) e SporTV (canal fechado)
INGLATERRA: Keating; Le Tissier, Greenwood, Walsh e Carter; Morgan, Mead e Stanway; Russo, Toone e Kelly. Técnica: Sarina Weigman.
BRASIL: Lorena; Mariza, Isa Haas, Tarciane e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Luany; Ludmila, Dudinha e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.
- Matéria
- Mais Notícias