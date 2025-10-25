menu hamburguer
Futebol Feminino

Marta: entenda por que a atacante não foi convocada para a Seleção Brasileira

Camisa 10 não foi convocada para amistosos contra Inglaterra e Itália

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
12:46
Marta projeta Copa feminina no Brasil. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Marta durante treino da Seleção feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
  • Matéria
Principal nome da história do futebol feminino, Marta ficou fora da lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Itália nesta Data-Fifa. A ausência da camisa 10, no entanto, tem explicação: a atacante do Orlando Pride vinha se recuperando de uma lesão nas costas que a deixou fora de combate por boa parte de setembro e início de outubro.

A última ausência da Rainha começou em 19 de setembro, quando foi diagnosticada com o problema que a afastou dos gramados até o dia 10 de outubro. Durante esse período, Marta seguiu em tratamento nos Estados Unidos, sob supervisão do departamento médico do Orlando Pride.

Recuperada, ela retornou recentemente aos gramados e mostrou que o faro de gol segue em dia: balançou as redes nas duas últimas partidas da equipe, contra Pachuca e Washington Spirit, ambas pela NWSL. Em julho, a camisa 10 foi fundamental para o título do Brasil na Copa América Feminina.

A estratégia de Arthur Elias com Marta

A comissão técnica da Seleção optou por preservar a jogadora nesta Data Fifa, priorizando a recuperação completa e o planejamento físico para a próxima temporada. Mesmo fora da lista, Marta segue nos planos de Arthur Elias.

A decisão também reforça uma prática recorrente do treinador, que já deixou Marta fora de outras convocações recentes sob a justificativa de que a camisa 10 dispensa testes. Arthur Elias tem buscado dar espaço a novas jogadoras e promover renovação no elenco.

A atual lista da Seleção tem média de idade de 24 anos, evidenciando o foco em preparar uma nova geração para os próximos desafios. Na ausência de Marta, Duda Sampaio assume a camisa 10.

➡️ Com nova camisa 10, Seleção Brasileira divulga numeração para amistosos na Europa

Marta cobrou pênalti no primeiro tempo e ampliou para o Brasil. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
