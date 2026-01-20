A Conmebol divulgou nesta terça-feira (20) a tabela de jogos da primeira fase do Sul-Americano Feminino Sub-20, com estreia do Brasil marcada para o dia 5, às 18h, contra o Equador. Realizado no Paraguai, o torneio vale vaga para a Copa do Mundo da categoria e inicia em 4 de fevereiro, seguindo até o dia 28.

Formato

A competição será disputada em duas fases: Fase Preliminar (Fase de Grupos) e Fase Final (as seis seleções classificadas da fase preliminar participarão desta fase, com o mesmo sistema de jogos todos contra todos).

Todas as fases serão disputadas em uma única rodada de jogos. A fase preliminar é disputada por 10 equipes, divididas em 2 grupos de 5 equipes cada.

As equipes que ocuparem as três primeiras posições em cada grupo avançarão para a Fase Final. Os quatro primeiros colocados garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA.

Confira grupos

Grupo A: Paraguai – Colômbia – Venezuela – Chile – Uruguai Grupo B: Brasil – Argentina – Peru – Equador – Bolívia

Jogos da Seleção Brasileira feminina sub-20

Quarta, 5, 18h - Brasil x Equador Sábado, 7, 18h - Bolívia x Brasil Quarta, 11, 18h - Peru x Brasil

Tabela completa de jogos do Sul-Americano Feminino sub-20

Terça, 4

18h - Uruguai x Venezuela

18h - Paraguai x Chile

Quarta, 5

18h - Bolívia x Peru 18h - Brasil x Equador

Quinta, 6

18h - Chile x Colômbia 18h - Uruguai x Paraguai

Sábado, 7

18h - Equador x Argentina 18h - Bolívia x Brasil

Domingo, 8

18h - Chile x Uruguai 18h - Colômbia x Venezuela

Segunda, 9

18h - Equador x Bolívia 18h - Argentina x Peru

Terça, 10

18h - Colômbia x Uruguai 18h - Venezuela x Paraguai

Quarta, 11

18h - Argentina x Bolívia 18h - Peru x Brasil

Quinta, 12

18h -Venezuela x Chile 18h - Paraguai x Colômbia

Sexta, 13

18h - Peru x Equador

18h - Brasil x Argentina