Brasil estreia contra o Equador no Sul-Americano Feminino sub-20; veja tabela
Amarelinha está no Grupo B, com Peru, Equador e Bolívia
A Conmebol divulgou nesta terça-feira (20) a tabela de jogos da primeira fase do Sul-Americano Feminino Sub-20, com estreia do Brasil marcada para o dia 5, às 18h, contra o Equador. Realizado no Paraguai, o torneio vale vaga para a Copa do Mundo da categoria e inicia em 4 de fevereiro, seguindo até o dia 28.
Formato
A competição será disputada em duas fases: Fase Preliminar (Fase de Grupos) e Fase Final (as seis seleções classificadas da fase preliminar participarão desta fase, com o mesmo sistema de jogos todos contra todos).
Todas as fases serão disputadas em uma única rodada de jogos. A fase preliminar é disputada por 10 equipes, divididas em 2 grupos de 5 equipes cada.
As equipes que ocuparem as três primeiras posições em cada grupo avançarão para a Fase Final. Os quatro primeiros colocados garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA.
Confira grupos
- Grupo A: Paraguai – Colômbia – Venezuela – Chile – Uruguai
- Grupo B: Brasil – Argentina – Peru – Equador – Bolívia
Jogos da Seleção Brasileira feminina sub-20
- Quarta, 5, 18h - Brasil x Equador
- Sábado, 7, 18h - Bolívia x Brasil
- Quarta, 11, 18h - Peru x Brasil
Tabela completa de jogos do Sul-Americano Feminino sub-20
Terça, 4
- 18h - Uruguai x Venezuela
- 18h - Paraguai x Chile
Quarta, 5
- 18h - Bolívia x Peru
- 18h - Brasil x Equador
Quinta, 6
- 18h - Chile x Colômbia
- 18h - Uruguai x Paraguai
Sábado, 7
- 18h - Equador x Argentina
- 18h - Bolívia x Brasil
Domingo, 8
- 18h - Chile x Uruguai
- 18h - Colômbia x Venezuela
Segunda, 9
- 18h - Equador x Bolívia
- 18h - Argentina x Peru
Terça, 10
- 18h - Colômbia x Uruguai
- 18h - Venezuela x Paraguai
Quarta, 11
- 18h - Argentina x Bolívia
- 18h - Peru x Brasil
Quinta, 12
- 18h -Venezuela x Chile
- 18h - Paraguai x Colômbia
Sexta, 13
- 18h - Peru x Equador
- 18h - Brasil x Argentina
