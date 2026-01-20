menu hamburguer
Brasil estreia contra o Equador no Sul-Americano Feminino sub-20; veja tabela

Amarelinha está no Grupo B, com Peru, Equador e Bolívia

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
18:43
Seleção Brasileira sub-20 feminina durante amistoso contra o México.(Foto:@rafaelribeirorio / CBF)
imagem cameraSeleção Brasileira sub-20 feminina durante amistoso contra o México.(Foto:@rafaelribeirorio / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (20) a tabela de jogos da primeira fase do Sul-Americano Feminino Sub-20, com estreia do Brasil marcada para o dia 5, às 18h, contra o Equador. Realizado no Paraguai, o torneio vale vaga para a Copa do Mundo da categoria e inicia em 4 de fevereiro, seguindo até o dia 28.

Formato

A competição será disputada em duas fases: Fase Preliminar (Fase de Grupos) e Fase Final (as seis seleções classificadas da fase preliminar participarão desta fase, com o mesmo sistema de jogos todos contra todos).

Todas as fases serão disputadas em uma única rodada de jogos. A fase preliminar é disputada por 10 equipes, divididas em 2 grupos de 5 equipes cada.

As equipes que ocuparem as três primeiras posições em cada grupo avançarão para a Fase Final. Os quatro primeiros colocados garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA.

Confira grupos

  1. Grupo A: Paraguai – Colômbia – Venezuela – Chile – Uruguai
  2. Grupo B: Brasil – Argentina – Peru – Equador – Bolívia

Jogos da Seleção Brasileira feminina sub-20

  1. Quarta, 5, 18h - Brasil x Equador
  2. Sábado, 7, 18h - Bolívia x Brasil
  3. Quarta, 11, 18h - Peru x Brasil

➡️ Camilla Orlando convoca Seleção Feminina Sub-20 para reta final de treinos antes do Sul-Americano

Tabela completa de jogos do Sul-Americano Feminino sub-20

Terça, 4

  • 18h - Uruguai x Venezuela
  • 18h - Paraguai x Chile

Quarta, 5

  1. 18h - Bolívia x Peru
  2. 18h - Brasil x Equador

Quinta, 6

  1. 18h - Chile x Colômbia
  2. 18h - Uruguai x Paraguai

Sábado, 7

  1. 18h - Equador x Argentina
  2. 18h - Bolívia x Brasil

Domingo, 8

  1. 18h - Chile x Uruguai
  2. 18h - Colômbia x Venezuela

Segunda, 9

  1. 18h - Equador x Bolívia
  2. 18h - Argentina x Peru

Terça, 10

  1. 18h - Colômbia x Uruguai
  2. 18h - Venezuela x Paraguai

Quarta, 11

  1. 18h - Argentina x Bolívia
  2. 18h - Peru x Brasil

Quinta, 12

  1. 18h -Venezuela x Chile
  2. 18h - Paraguai x Colômbia

Sexta, 13

  • 18h - Peru x Equador
  • 18h - Brasil x Argentina
Seleção feminina sub-20 fará amistosos em Goiânia. (Foto: CBF/Divulgação)
Camilla Orlando, ex-Palmeiras, é treinadora da Seleção feminina sub-20. (Foto: CBF/Divulgação)

