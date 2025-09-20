Carioca Feminino 2025: primeira rodada é marcada por goleadas de até 18 a 0
Flamengo e Botafogo já garantem ótimo saldo de gols na estreia do torneio
Neste sábado (20), teve início o Campeonato Carioca Feminino de 2025. A rodada inaugural desta edição da competição teve três jogos, sendo que Botafogo e Flamengo venceram seus adversários (Resende e Búzios) por incríveis 17 a 0 e 18 a 0, respectivamente.
O Vasco venceu o Pérolas Negras por 2 a 0 e o Fluminense teve o jogo de estreia adiado em função da Copa do Brasil, impossibilitando tempo hábil de intervalo entre as partidas. Confira as principais informações de cada jogo:
Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Vasco 2 x 0 Pérolas Negras
As Meninas da Colina garantiram os três pontos na tabela de classificação. Com gols de Lourdes e Maria Vitória, o time da treinadora Verônica Coutinho confirmou o favoritismo no Estádio Nivaldo Pereira, em jogo iniciado às 10h30, e largou na frente no campeonato.
Botafogo 17 x 0 Resende
Atual vice-campeão do Brasileirão A2, o Botafogo recebeu o Resende, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, e aplicou uma goleada histórica. As Gloriosas, comandadas pelo técnico Léo Goulart, fizeram 17 gols no time visitante. Rita Bove (3), Tipa (3), Basílio (2), Júllia (2), Guima (2), Kika, Bebê, Raiani, Analu e Duda Santin marcaram no jogo.
Flamengo 18 x 0 Búzios
Encerrando a rodada, em partida iniciada às 15h, as Meninas da Gávea também fizeram uma baita goleada. Comandadas pela treinadora Rosana Augusto, as jogadoras Vitória Almeida (4), Leidiane, Duda Rodrigues, Valéria (2), Chai, Mariana (5), Sorriso, Fernanda, Thaisa e Letícia deixaram suas marcas e ajudaram a fechar o placar em 18 a 0 para as atuais campeãs cariocas. O duelo aconteceu no Estádio da Gávea.
⚽ Próximos confrontos do Carioca Feminino
A segunda rodada do Campeonato Carioca Feminino de 2025 acontecerá na sexta-feira (26) e no sábado (27), com todos os jogos às 15h (horário de Brasília). Os duelos serão entre Vasco e Resende (único na sexta-feira), Botafogo e Heips, Fluminense e Búzios e, por fim, Flamengo e Pérolas Negras.
