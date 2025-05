Arsenal e Barcelona decidem o título da Champions League feminina neste sábado (24), às 13h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. De um lado, o atual campeão e favorito. Do outro, um Arsenal que desafiou os prognósticos e chega forte à final.

Desta forma, apesar de não ser apontada entre as melhores equipes no início do torneio, não se pode colocar o Arsenal na categoria de azarão.

Champions League feminina: veja maiores campeões

Com melhor time, Barcelona busca quarta taça

A trajetória do Barça é mais linear. Líder na fase de grupos, conquistou 100% de aproveitamente e sobrou na fase final, aplicando goleadas no Wolfsburg e no Chelsea. Na prática, não tomou conhecimento dos adversários, por mais empenhados que fossem, caso das inglesas.

Do coletivo ao individual, o Barcelona sobrou no torneio - e essa afirmação independe de quem ficará com a taça. Do ponto de vista motivacional, a possibilidade de conquistar o tetracampeonato europeu, e se tornar o segundo clube mais vitorioso, atrás do Lyon, com oito títulos.

Bonmatí em campo pelo Barcelona na final da Champions feminina 2024 (Foto: German Parga/Barcelona)

Aitana Bonmatí, melhor jogadora do mundo, vive sua melhor forma. Ao lado, conta com a base da seleção espanhola: Ewa Pajor, Clàudia Pina e Alexia Putellas, além da norueguesa Caroline Graham Hansen. Seja na Espanha ou no Barcelona, talento e entrosamento se retroalimentam, resultando em bom futebol.

Em números, são 44 gols marcados e apenas sete sofridos, com posse de bola média na casa de 64,7%. Taticamente, um futebol ofensivo e envolvente, capaz de furar bloqueios mesmo nas defesas mais fechadas.

Arsenal encontra força em contextos desfavoráveis

O Arsenal, por sua vez, faz a melhor campanha desde a temporada 2006/2007, quando levantou a taça. Em 2022/23, a equipe já havia mostrado força ao chegar à semifinal, mas caiu para o Wolfsburg. Na temporada seguinte, foi eliminado na fase qualificatória.

As Gunners chegam à final da Champions após liderarem o Grupo C na primeira fase, com cinco vitórias e uma derrota, para o Bayern de Munique, por 5 a 2.

O time comandado pela holandesa Renée Slegers protagonizou viradas memoráveis na fase eliminatória. Contra o Real Madrid, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, mas reverteu o placar com vitória por 3 a 0. Na semifinal, bateu o Lyon fora de casa, por 4 a 1, depois de perder o jogo de ida por 2 a 1.

Arsenal feminino eliminou o Lyon na Champions (Foto: Reprodução)

Individualmente, o grande nome da equipe é a inglesa Alessia Russo, de 26 anos. Ela divide o setor ofensivo com a espanhola Mariona Caldentey, ex-Barcelona.

Entre muitos desafios do Arsenal para ficar com a taça está o de manter o nível de intensidade nos 90 minutos. Se não igual, maior do que apresentado nas fases anteriores. Afinal, não haverá jogo de volta.

Se a taça irá para Barcelona ou Londres, é questão de tempo. A certeza é de um grande confronto entre duas das maiores potências do futebol feminino na atualidade, para o deleite dos 43 mil presentes no José Alvalade.

ARSENAL X BARCELONA FEMININO

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 13h (horário de Brasília)

📍 Local: José Alvalade, em Lisboa (Portugal)

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)