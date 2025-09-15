Bahia x Atlético-MG feminino: onde assistir e escalações
Times entram em campo nesta terça-feira (16) por vaga nas quartas de final
O Bahia recebe o Atlético-MG nesta terça-feira (16), às 18h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A bola rola no Estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA), com transmissão do Sportv (canal fechado).
Para chegar à esta fase da competição, o Bahia eliminou o Grêmio após vencer por 1 a 0, em agosto, no Estádio Joia da Princesa. O Galo, por sua vez, goleou o Paysandu por 4 a 0 e depois superou o Real Brasília por 2 a 0, se classificando às oitavas de final da Copa do Brasil.
Ficha do jogo
Após ser eliminado para o Corinthians nas quartas de final do Brasileirão Feminino, o Bahia seguiu focado no Campeonato Baiano. Líder do Grupo B do estadual, as Mulheres de Aço somam quatro vitórias em quatro jogos, com 22 gols marcados e nenhum sofrido.
O Atlético-MG, por sua vez, garantiu o retorno à primeira divisão do Brasileirão Feminino após chegar à semifinal da Série A2. A equipe acabou eliminada para o Santos, e joga, além da Copa do Brasil, o Campeonato Mineiro neste segundo semestre.
➡️ Exclusivo: Atlético-MG tem interesse em renovar com treinadora para 2026
Onde assistir – Bahia x Atlético-MG
- 📍 Local: Estádio Carneirão, Alagoinhas (BA)
- 📅 Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025
- ⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)
⚽ ESCALAÇÕES
BAHIA: Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula; Suelen, Ju Oliveira, Ary e Cássia; Kaiuska, Rhaizza e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.
ATLÉTICO-MG: Maike; Bárbara Melo, Káren, Hingredy e Karen Cristina; Geysna, Laura Maria e Rafa Travalão; Amália, Kélen e Luana Índia. Técnica: Fabi Guedes.
