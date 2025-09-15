menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Bahia x Atlético-MG feminino: onde assistir e escalações

Times entram em campo nesta terça-feira (16) por vaga nas quartas de final

Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina
imagem cameraBahia e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/09/2025
20:00
O Bahia recebe o Atlético-MG nesta terça-feira (16), às 18h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A bola rola no Estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA), com transmissão do Sportv (canal fechado).

Relacionadas

Para chegar à esta fase da competição, o Bahia eliminou o Grêmio após vencer por 1 a 0, em agosto, no Estádio Joia da Princesa. O Galo, por sua vez, goleou o Paysandu por 4 a 0 e depois superou o Real Brasília por 2 a 0, se classificando às oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha do jogo

BAH
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Oitavas de final
Copa do Brasil Feminina
Data e Hora
Terça-feira (16), às 18h30
Local
Estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

Após ser eliminado para o Corinthians nas quartas de final do Brasileirão Feminino, o Bahia seguiu focado no Campeonato Baiano. Líder do Grupo B do estadual, as Mulheres de Aço somam quatro vitórias em quatro jogos, com 22 gols marcados e nenhum sofrido.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogadoras do Bahia comemoram gol sobre o Grêmio na Copa do Brasil Feminina (Foto: Letícia Martins/Bahia)
O Atlético-MG, por sua vez, garantiu o retorno à primeira divisão do Brasileirão Feminino após chegar à semifinal da Série A2. A equipe acabou eliminada para o Santos, e joga, além da Copa do Brasil, o Campeonato Mineiro neste segundo semestre.

➡️ Exclusivo: Atlético-MG tem interesse em renovar com treinadora para 2026

Time feminino do Atlético-MG (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Onde assistir – Bahia x Atlético-MG

  • 📍 Local: Estádio Carneirão, Alagoinhas (BA)
  • 📅 Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025
  • ⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • 📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA: Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula; Suelen, Ju Oliveira, Ary e Cássia; Kaiuska, Rhaizza e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.

ATLÉTICO-MG: Maike; Bárbara Melo, Káren, Hingredy e Karen Cristina; Geysna, Laura Maria e Rafa Travalão; Amália, Kélen e Luana Índia. Técnica: Fabi Guedes.

