Exclusivo: Atlético-MG tem interesse em renovar com treinadora para 2026
Vingadoras garantiram retorno à primeira divisão
A treinadora Fabiana Guedes, do Atlético-MG, deve seguir no comando das Vingadoras para a temporada de 2026. Segundo Ricardo Guedes, gestor de futebol feminino do Galo, clube e profissional já estão alinhados para a renovação, conforme revelou em entrevista exclusiva ao Lance!.
— Ela quer continuar e estamos em plena sintonia. Não deve haver qualquer dificuldade — afirmou Ricardo, perguntado sobre a renovação.
Ex-jogadora e com passagens pela Seleção Brasileira, Fabi vive sua primeira experiência como treinadora. Antes, foi auxiliar técnica de Osasco e Santos. Além da experiência adquirida dentro de campo, ela é formada em Educação Física e pós-graduada em futebol com Licença Pro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Fabiana assumiu a equipe em maio, após a saída de Adriano Gutierrez, e desde então dirigiu o time em 10 partidas, somando sete vitórias, um empate e duas derrotas. A meta principal da temporada foi cumprida: garantir o retorno do Atlético à elite do Brasileirão Feminino.
Atlético-MG de olho no mercado
Ricardo destacou ainda a boa convivência com a técnica e ressaltou a visão de futuro que o Atlético tem para a próxima temporada.
— Trabalhamos lado a lado e estamos em constante diálogo. A Fabi me surpreende a cada dia, temos pensamentos muito semelhantes e isso facilita bastante. Mas é importante lembrar que tudo faz parte de um esforço coletivo, que envolve toda a comissão técnica — afirmou.
No segundo semestre, o Galo segue vivo em duas frentes: Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Pela competição nacional, o time volta a campo na terça-feira (16), às 18h (de Brasília), contra o Bahia. Já no estadual, a estreia será no domingo (21), diante do Valadares, às 15h.
