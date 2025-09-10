A treinadora Fabiana Guedes, do Atlético-MG, deve seguir no comando das Vingadoras para a temporada de 2026. Segundo Ricardo Guedes, gestor de futebol feminino do Galo, clube e profissional já estão alinhados para a renovação, conforme revelou em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

— Ela quer continuar e estamos em plena sintonia. Não deve haver qualquer dificuldade — afirmou Ricardo, perguntado sobre a renovação.

Ex-jogadora e com passagens pela Seleção Brasileira, Fabi vive sua primeira experiência como treinadora. Antes, foi auxiliar técnica de Osasco e Santos. Além da experiência adquirida dentro de campo, ela é formada em Educação Física e pós-graduada em futebol com Licença Pro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Fabiana assumiu a equipe em maio, após a saída de Adriano Gutierrez, e desde então dirigiu o time em 10 partidas, somando sete vitórias, um empate e duas derrotas. A meta principal da temporada foi cumprida: garantir o retorno do Atlético à elite do Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Atlético-MG de olho no mercado

Ricardo destacou ainda a boa convivência com a técnica e ressaltou a visão de futuro que o Atlético tem para a próxima temporada.

— Trabalhamos lado a lado e estamos em constante diálogo. A Fabi me surpreende a cada dia, temos pensamentos muito semelhantes e isso facilita bastante. Mas é importante lembrar que tudo faz parte de um esforço coletivo, que envolve toda a comissão técnica — afirmou.

No segundo semestre, o Galo segue vivo em duas frentes: Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Pela competição nacional, o time volta a campo na terça-feira (16), às 18h (de Brasília), contra o Bahia. Já no estadual, a estreia será no domingo (21), diante do Valadares, às 15h.

continua após a publicidade

➡️ Gestor do Atlético-MG detalha perfil de elenco para retorno à elite Brasileirão Feminino: ‘Time intenso’