A seleção da Austrália já está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Após a goleada por 4 a 0 diante do Canadá, nesta segunda-feira (31), as 'Matildas' garantiram sua vaga na próxima fase e eliminaram as atuais campeãs olímpicas. Mas afinal, por que as anfitriãs têm esse apelido? O Lance! te explica.