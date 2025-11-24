CBF custeará viagens de mães lactantes e tornará contratos profissionais obrigatórios no feminino
Aline Pellegrino falou sobre decisões e detalhou formas de implementação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (24) um avanço importante no pacote de medidas para o futebol feminino. Mulheres que amamentam poderão viajar com os seus filhos com despesas custeadas pela entidade e todas as atletas terão que ter contrato profissional.
Além da mudança no calendário do futebol feminino, a CBF garantiu que todas as atletas mães que estejam em período de amamentação poderão levar seus filhos nas viagens oficiais, com todas as despesas custeadas pela própria CBF. A decisão vale para competições nacionais e representa um marco de suporte às jogadoras, reforçando condições dignas de trabalho e cuidado familiar durante a temporada.
Outra mudança significativa é a determinação de que todos os contratos das atletas terão de ser profissionais, sem exceção. A partir de agora, clubes de todas as divisões precisam registrar vínculos com taxa de registro obrigatória, formalizando a profissionalização completa das competições e eliminando contratos amadores ou acordos informais.
Segundo Aline Pellegrino, de Competições Femininas da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF prestará apoio aos clubes para garantir condições administrativas e jurídicas
— Hoje, 90% dos clubes já estão dentro desse sistema (de profissionalização). Além disso, clubes que ainda não estão temos a certeza que já poderiam estar fazendo e talvez ainda não façam porque a gente não está colocando essa determinação — disse Aline Pellegrino.
Calendário do futebol feminino
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (24), o novo calendário do futebol feminino brasileiro para os próximos anos, de 2026 a 2029. O objetivo é ampliar o número de jogos, fortalecer as competições e padronizar modelos entre as divisões.
Veja novo calendário:
- Supercopa Feminina – 08/02
- Brasileiro Feminino A1 – 15/02 a 04/10
- Brasileiro Feminino A2 – 14/03 a 19/09
- Brasileiro Feminino A3 – 21/03 a 05/09
- Copa do Brasil Feminina – 22/04 a 15/11
- Brasileiro Feminino Sub-20 – 08/03 a 28/05
- Brasileiro Feminino Sub-17 – 30/05 a 29/08
- Liga Feminina Sub-16 – 23 a 29/09
- Liga Feminina Sub-14 – 23 a 29/09
