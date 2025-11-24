A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (24) um avanço importante no pacote de medidas para o futebol feminino. Mulheres que amamentam poderão viajar com os seus filhos com despesas custeadas pela entidade e todas as atletas terão que ter contrato profissional.

continua após a publicidade

Além da mudança no calendário do futebol feminino, a CBF garantiu que todas as atletas mães que estejam em período de amamentação poderão levar seus filhos nas viagens oficiais, com todas as despesas custeadas pela própria CBF. A decisão vale para competições nacionais e representa um marco de suporte às jogadoras, reforçando condições dignas de trabalho e cuidado familiar durante a temporada.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Outra mudança significativa é a determinação de que todos os contratos das atletas terão de ser profissionais, sem exceção. A partir de agora, clubes de todas as divisões precisam registrar vínculos com taxa de registro obrigatória, formalizando a profissionalização completa das competições e eliminando contratos amadores ou acordos informais.

continua após a publicidade

Segundo Aline Pellegrino, de Competições Femininas da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF prestará apoio aos clubes para garantir condições administrativas e jurídicas

— Hoje, 90% dos clubes já estão dentro desse sistema (de profissionalização). Além disso, clubes que ainda não estão temos a certeza que já poderiam estar fazendo e talvez ainda não façam porque a gente não está colocando essa determinação — disse Aline Pellegrino.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja mudanças

Calendário do futebol feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (24), o novo calendário do futebol feminino brasileiro para os próximos anos, de 2026 a 2029. O objetivo é ampliar o número de jogos, fortalecer as competições e padronizar modelos entre as divisões.

Veja novo calendário:

Supercopa Feminina – 08/02

– 08/02 Brasileiro Feminino A1 – 15/02 a 04/10

– 15/02 a 04/10 Brasileiro Feminino A2 – 14/03 a 19/09

– 14/03 a 19/09 Brasileiro Feminino A3 – 21/03 a 05/09

– 21/03 a 05/09 Copa do Brasil Feminina – 22/04 a 15/11

– 22/04 a 15/11 Brasileiro Feminino Sub-20 – 08/03 a 28/05

– 08/03 a 28/05 Brasileiro Feminino Sub-17 – 30/05 a 29/08

– 30/05 a 29/08 Liga Feminina Sub-16 – 23 a 29/09

– 23 a 29/09 Liga Feminina Sub-14 – 23 a 29/09

➡️ Seleção Brasileira sub-20 enfrenta a Argentina em amistoso; veja data e horário