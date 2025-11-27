Meia realiza sonho de jogar na base do Corinthians com ajuda de IA

Contratada pelo Corinthians, a meio-campista Sophia Furtado, de 15 anos, teve sua chegada ao clube adiada após sofrer uma fratura no braço durante um período de testes. Agora confirmada para integrar a categoria sub-17 a partir de janeiro de 2026, a atleta utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para manter a preparação enquanto se recuperava.

Natural de Santa Catarina e vinculada ao Avaí Kindermann, Sophia recorreu à plataforma alemã CUJU, usada por mais de 100 mil jogadores no Brasil.

— A inteligência artificial me ajudou bastante, com treinamentos fáceis de serem realizados e importantes dicas para minha evolução. Gostei muito do CUJU desde a primeira vez que utilizei a plataforma e sinto que foi importante para que eu atingisse o sonho de ser contratada pelo Corinthians — explica Sophia.

Como IA ajudou a nova jogadora do Corinthians

A tecnologia reúne exercícios padronizados e simulações de situações de jogo elaboradas por treinadores e especialistas, além de permitir avaliações objetivas de aspectos como agilidade, passe, velocidade e controle de bola. O processo consiste em realizar testes, enviar vídeos pelo aplicativo e receber, pouco depois, um relatório com o desempenho registrado.

— Usamos a IA para identificar novos talentos no futebol, garantindo oportunidades iguais de desenvolvimento e visibilidade a todos os atletas. No Cuju, focamos integralmente no desempenho, uma vez que nossa proposta é aprimorar o reconhecimento de talentos em todos os níveis — explica Sven Müller, CMO do CUJU.

Os treinos auxiliados pela plataforma foram úteis durante o período fora dos gramados. A CUJU também tem entre seus representantes nomes conhecidos do futebol, como Luiz Gustavo, do São Paulo, e o ex-goleiro Júlio César.