A atacante alviverde Tainá Maranhão usou as redes sociais para criticar a arbitragem da partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pela semifinal do Brasileirão Feminino, neste domingo (31). As palestrinas venceram por 2 a 1, mas foram eliminadas pelo placar agregado.

A jogadora avaliou mal a atuação da árbitra central, Rejane Caetanoo da Silva, e também do VAR, comandado por Anderson da Silveira Farias. Ela também relembrou lances do primeiro jogo, vencido pelo Cruzeiro por 3 a 1, na Arena Barueri.

— Inadmissível sermos prejudicadas por profissionais incapazes de fazer seu trabalho!

Não foi um, dois ou três erros, foram diversos e erros que não poderiam acontecer .

O var serve pra que mesmo? Se profissionais incompetentes preferem se aparecer em vez de fazer um trabalho responsável e justo, até quando? — questionou Maranhão.

Lances polêmicos de Cruzeiro e Palmeiras

O jogo ainda estava 0 a 0 quando o time paulista chegou a marcar com Soll, mas, após cinco minutos de análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

Em uma jogada de Amanda Gutierres, a camisa 56 do Cruzeiro, Bedoya, teria tocado a mão na bola. Atletas do Palmeiras reclamaram, mas o jogo seguiu.

Após a partida, a meio-campista Andressinha também comentou a arbitragem.

— No primeiro jogo, na ida, eles (arbitragem) marcaram uma falta invertida, que foi o gol da Vanessinha. Aqui também tivemmos um pênalti, no chute da Gutierres, e um lateral que era nosso inverteram, e saiu gol delas. Quando é para revisar um lance nosso demoram, para elas são dois segundos. Eu não gosto de falar sobre isso, mas é inevitável, porque esse tipo de jogo é decidido no detalhe — desabafou Andressinha.

