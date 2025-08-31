menu hamburguer
Futebol Feminino

Após eliminação, atacante do Palmeiras dispara contra arbitragem: ‘Incapazes’

Palestrinas se despediram do Brasileirão Feminino neste domingo (31)

Tainá Maranhão entrou no segundo tempo de Cruzeiro x Palmeiras. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraTainá Maranhão entrou no segundo tempo de Cruzeiro x Palmeiras. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 31/08/2025
16:57
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A atacante alviverde Tainá Maranhão usou as redes sociais para criticar a arbitragem da partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pela semifinal do Brasileirão Feminino, neste domingo (31). As palestrinas venceram por 2 a 1, mas foram eliminadas pelo placar agregado.

A jogadora avaliou mal a atuação da árbitra central, Rejane Caetanoo da Silva, e também do VAR, comandado por Anderson da Silveira Farias. Ela também relembrou lances do primeiro jogo, vencido pelo Cruzeiro por 3 a 1, na Arena Barueri.

Inadmissível sermos prejudicadas por profissionais incapazes de fazer seu trabalho!
Não foi um, dois ou três erros, foram diversos e erros que não poderiam acontecer .
O var serve pra que mesmo? Se profissionais incompetentes preferem se aparecer em vez de fazer um trabalho responsável e justo, até quando? — questionou Maranhão.

Lances polêmicos de Cruzeiro e Palmeiras

O jogo ainda estava 0 a 0 quando o time paulista chegou a marcar com Soll, mas, após cinco minutos de análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

Em uma jogada de Amanda Gutierres, a camisa 56 do Cruzeiro, Bedoya, teria tocado a mão na bola. Atletas do Palmeiras reclamaram, mas o jogo seguiu.

Após a partida, a meio-campista Andressinha também comentou a arbitragem.

— No primeiro jogo, na ida, eles (arbitragem) marcaram uma falta invertida, que foi o gol da Vanessinha. Aqui também tivemmos um pênalti, no chute da Gutierres, e um lateral que era nosso inverteram, e saiu gol delas. Quando é para revisar um lance nosso demoram, para elas são dois segundos. Eu não gosto de falar sobre isso, mas é inevitável, porque esse tipo de jogo é decidido no detalhe — desabafou Andressinha.

➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes

Andressinha tenta avançar com a bola entre duas jogadoras do Cruzeiro. (Foto: Tainá Maranhão entrou no segundo tempo de Cruzeiro x Palmeiras. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
Andressinha tenta avançar com a bola entre duas jogadoras do Cruzeiro. (Foto: Tainá Maranhão entrou no segundo tempo de Cruzeiro x Palmeiras. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

