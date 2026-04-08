Técnico condenado por filmar jogadoras se trocando e no banho mantém licenças e pode voltar a atuar
Petr Vlachovsky só foi suspenso temporariamente na República Tcheca
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Em 2025, o técnico Petr Vlachovsky, da República Tcheca, foi condenado por um tribunal criminal por filmar jogadoras (a mais jovem com 17 anos) se trocando e tomando banho nos vestiários durante quatro anos. Apesar da condenação, ele continua com as licenças ativas e pode voltar a trabalhar com futebol feminino.
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Petr Vlachovsky tem licença Pro da UEFA e esteve à frente do 1. FC Slovacko, levando o clube à primeira divisão nacional e à Champions Feminina. Ele gravou 14 jogadoras com uma minicâmera escondida na mochila, e foi encontrado arquivos de pornografia infantil no seu computador pessoal.
Após a condenação, ele cumpriu um ano de prisão e suas vítimas receberam indenizações de aproximadamente 700 euros cada, pouco mais de R$ 3700 na cotação atual.
Em casos de assédio sexual ou moral, é fundamental buscar ajuda e denunciar. No Brasil, a orientação é procurar a Delegacia da Mulher mais próxima, onde há atendimento especializado e acolhimento adequado às vítimas. Também é possível registrar ocorrência e receber orientações pelo telefone 180, canal nacional de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa.
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Entenda a situação do técnico e das vítimas
A pena veio acompanhada de uma proibição de cinco anos para treinar, válida apenas na República Tcheca. Na prática, a UEFA não cassou as licenças de Vlachovsky, o que permite que ele atue como treinador de equipes de outros países, inclusive de futebol feminino, o que causou indignação às vítimas.
Algumas atletas relataram mal-estar ao tomarem conhecimento das acusações contra Petr Vlachovsky. Parte delas decidiu deixar o 1. FC Slovácko, enquanto outras buscaram apoio psicológico para lidar com o impacto. Diante da gravidade da situação, a FIFPro, sindicato global de atletas, lidera um movimento para que a FIFA imponha uma suspensão vitalícia ao treinador, com o objetivo de proteger jogadoras. Confira nota:
Uma pena de prisão suspensa, combinada apenas com a proibição de treinar em nível nacional, simplesmente não é suficiente.
As jogadoras do 1. FC Slovacko – um clube feminino da primeira divisão da República Tcheca – foram filmadas secretamente em seu vestiário durante quatro anos pelo seu técnico.
Petr Vlachovsky evitou a prisão e foi proibido de treinar na República Tcheca, mas, pelo que parece, ele poderia legalmente continuar treinando no exterior.
As jogadoras estão se manifestando.
Com o apoio do seu sindicato, a CAFHcz (Associação Tcheca de Futebol Feminino), as jogadoras estão pressionando por uma proibição vitalícia de treinar futebol e por proteções mais rigorosas para que treinadores abusivos não possam simplesmente mudar de país e continuar trabalhando no esporte.
Abuso sexual sem contato físico ainda é abuso, e as jogadoras precisam ser protegidas.
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A suspended prison sentence with only a domestic coaching ban is simply not enough.— FIFPRO (@FIFPRO) March 3, 2026
Players at 1. FC Slovacko – a top-division women's club in Czechia – were secretly filmed in their changing room for four years by their coach.
Petr Vlachovsky has avoided prison and been banned… pic.twitter.com/21Ri7WPlZg
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