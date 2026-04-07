Andressinha aprova participação do Palmeiras na Teal Rising Cup: 'Ótima preparação'
Palestrinas estreiam no torneio nesta quinta-feira
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A meia Andressinha destacou a importância da participação do Palmeiras na Teal Rising Cup como parte da preparação para a sequência da temporada. A jogadora ressaltou o caráter diferente do torneio, que reúne equipes de outros mercados do futebol feminino, e vê o cenário como uma oportunidade de evolução.
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— Já tivemos a oportunidade de jogar esse torneio e acredito que é uma ótima preparação. São jogos diferentes do que estamos acostumadas, mas eu acho que é uma preparação muito boa para que possamos chegar prontas aos campeonatos que vamos disputar — afirmou a meio-campista, apontando para o nível de competitividade e para o contato com estilos distintos como fatores relevantes.
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A competição, disputada nos Estados Unidos entre os dias 9 e 12 de abril, faz parte da Teal Rising Week, evento organizado pelo Kansas City Current. Além do Palmeiras e do clube anfitrião, o torneio também conta com Corinthians e o Club América, em formato de semifinais e finais concentradas em dois dias.
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Na edição de 2025, o Palmeiras teve desempenho mediano. Após derrota na estreia por 3 a 0 para o Kansas, a equipe reagiu e venceu a disputa pelo terceiro lugar diante do Chicago Stars, encerrando a participação com uma vitória.
A estreia das palestrinas será nesta quinta-feira, diante do América-MEX, às 19h (horário de Brasília). Em caso de vitória, o time avança à final; se perder, disputa o terceiro lugar.
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