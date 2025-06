Nesta segunda-feira (9), o técnico Arthur Elias anuncia a lista final da Seleção feminina para a disputa da Copa América, que ocorre no Equador, entre julho e agosto deste ano. O anúncio acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e será transmitido pelo canal da CBF no Youtube.

A tendência é que o treinador mantenha a maioria das atletas convocadas para amistosos contra o Japão na última data Fifa. O Brasil conquistou duas vitórias, por 3 a 2 e 2 a 1. O Brasil faz último jogo preparatório diante da França, em 27 de junho.

Mas mudanças não são descartadas, em especial nos setores de defesa e ataque.

Técnicos do Brasil, Ancelotti e Arthur Elias se encontram no CT do Corinthians

Quem pode pintar na convocação da Seleção

Gisseli (Cruzeiro)

A atacante Gisseli, do Cruzeiro, tem feito bons jogos pelo Brasileirão e é uma das armas da Raposa, que lidera a competição. Ex-Flamengo, a camisa oito soma dois gols e três assistências em 14 jogos na atual temporada.

Gisseli deu gol e assistência contra o 3B da Amazônia. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Tainá Maranhão (Palmeiras)

Tainá Maranhão, companheira de ataque de Amanda Gutierres, cresceu de rendimento nos últimos jogos. Aos 20 anos, a ponta direita conquistou a confiança de Camilla Orlando e tem sete assistências e um gol em 14 partidas.

Tainá Maranhão foi um dos destaques do jogo Palmeiras e Real Brasília. (Foto: Júlio César/Real Brasília)

Letícia Ferreira (Cruzeiro)

Ex-Palmeiras, a centroavante Letícia Ferreira, de 24 anos, vive uma das melhores fases da carreira e é referência no ataque cruzeirense. Até o momento, ela balançou as redes seis vezes em 13 jogos, e se destaca pelo instinto finalizador e bom posicionamento.

Letícia fez dois gols na vitória por 5 a 1 do Cruzeiro diante do 3B da Amazônia pelo Brasileirão feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Mariana Fernandes (Flamengo)

O Flamengo de Rosana Augusto encontrou na meio-campista Mariana, de 20 anos, uma força. Caracterizada pela agilidade, a jogadora tem três gols e duas assistências nesta temporada e mostra maturidade na tomada de decisão, apesar da pouca idade.

Mariana Fernandes, revelação do Flamengo, brilha no profissional. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Outras três atletas, já convocadas por Arthur Elias nesta temporada, podem surgir. São elas: a zagueira Antônia, do Real Madrid, a meia Camilinha, do São Paulo, e a atacante Gabi Portilho, do Gotham.

Convocação da Seleção feminina: onde assistir