Arsenal x Corinthians feminino: onde assistir e prováveis escalações
Brabas enfrentam inglesas neste domingo (1º), às 15h, no Emirates Stadium
- Matéria
- Mais Notícias
Arsenal e Corinthians se enfrentam neste domingo (1º), às 15h (horário de Brasília), na grande final da Copa dos Campeões Feminina. A decisão será disputada no Emirates Stadium, em Londres, e marca o encontro entre a equipe inglesa e as Brabas na primeira final do torneio internacional organizado pela Fifa.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians estreia na Copa dos Campeões Feminina: saiba tudo sobre o torneio
Futebol Feminino28/01/2026
- Futebol Feminino
Fifa divulga premiação da Copa dos Campeões Feminina; veja quanto Corinthians pode receber
Futebol Feminino23/01/2026
- Futebol Feminino
Corinthians leva à Fifa reclamação sobre o Arsenal antes de final da Copa das Campeãs; entidade analisa
Futebol Feminino31/01/2026
A partida terá transmissão da Cazé TV (YouTube) para o Brasil. Os ingressos estão à venda no site oficial da Fifa: www.fifa.com/pt/tickets.
A arbitragem da decisão será comandada pela mexicana Katia Itzel García Mendoza. Ela terá como assistentes Sandra Elizabeth Ramírez e Karen Janett Díaz, com Karen Hernández como quarta árbitra. No VAR, estarão Tatiana Guzmán (Nicarágua) e Diana Stephanía Pérez (México).
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como chega o Arsenal
O Arsenal garantiu vaga na final após golear o ASFAR, do Marrocos, por 6 a 0, na semifinal disputada em Brentford. A equipe inglesa construiu o placar ainda no primeiro tempo e confirmou a classificação sem dificuldades. Stina Blackstenius, Lia Maanum, Mariona Caldentey, Olivia Smith e Alessia Russo, duas vezes, marcaram os gols.
Atual campeão da Champions League feminina, o Arsenal aposta em um elenco experiente, com forte intensidade física e bom poder ofensivo. A equipe é comandada por Renée Slegers e chega à decisão como uma das favoritas ao título.
Como chega o Corinthians
A equipe comandada por Lucas Piccinato teve Paola García, Day Rodríguez e Gisela Robledo à disposição, mas apenas Day atuou por alguns minutos na estreia por não estarem 100% fisicamente após o atraso na viagem. Agora, com mais tempo de adaptação, o trio passa a ser opção para a decisão.
+ Aposte vitória das Brabas
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Arsenal x Corinthians: onde assistir
- Final da Copa dos Campeões Feminina
- Data: domingo, 1º de fevereiro
- Horário: 15h (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
- Onde assistir: Cazé TV (YouTube)
Prováveis escalações
ARSENAL: Anneke Borbe; Smilla Holmberg, Leah Williamson (ou Wubben-Moy), Laia Codina e Taylor Hinds; Frida Maanum, Mariona Caldentey e Victoria Pelova; Beth Mead, Olivia Smith e Stina Blackstenius (Alessia Russo).
CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Erika, Tamires; Duda Sampaio, Ana Vitória e Andressa Alves (Day Rodríguez); Jaqueline, Gabi Zanotti e Belén Aquino.
- Matéria
- Mais Notícias