A meio-campista Andreyna, de 16 anos, está otimista para o ano da Seleção Brasileira sub-17. Após uma campanha histórica em 2025, caindo na semifinal do Mundial Feminino, o time de Rilany Silva se prepara para o Sul-Americano da categoria, marcado para maio.

Na última quinta-feira (5), as atletas se apresentaram para o primeiro período de treinos no Centro de Desenvolvimento do Futebol, em Sergipe, onde o grupo trabalha até o dia 15 de fevereiro.

— As expectativas para a temporada são excelentes. Entendo que as convocações para a Seleção são consequência direta do trabalho que realizamos no dia a dia no clube. É uma honra defender as cores da Ferroviária, que é o meu primeiro clube e onde me sinto em casa. Sigo focada em evoluir e espero, em breve, ter a oportunidade de estrear na equipe profissional — disse a atleta.

Experiência na Seleção Brasileira

Presença constante nas listas da base, a jogadora disputará o torneio continental pela terceira vez e chega como uma das atletas mais experientes do elenco. Aos 16 anos, ela é uma das apenas três remanescentes do grupo de 2025.

Revelada pela Ferroviária, Andreyna frequenta convocações da Seleção desde 2023, quando estreou pela categoria Sub-15. No currículo, soma títulos nacionais e internacionais, como a Liga Evolución, além de campanhas de destaque em competições de base.

— Pessoalmente, 2025 foi um ano de muito amadurecimento. Tive a oportunidade de disputar minha primeira Copa do Mundo, além de somar vivências importantes com a Ferroviária. Infelizmente, no ano passado tivemos alguns imprevistos no Sul-Americano, mas agora é virar a chave e seguir em busca do objetivo neste ano. Em 2024, tivemos a felicidade de conquistar esse título e sabemos o quanto ele é especial. Nosso foco agora é trabalhar forte nesta preparação para trazer esse troféu novamente para o Brasil — avaliou ela.

Com histórico recente vestindo a camisa da Seleção, Andreyna destaca o amadurecimento ao longo da última temporada e mantém o foco em recolocar o Brasil no topo do continente.