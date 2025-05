América-MG x Corinthians AME COR 12ª rodada Brasileirão feminino Data e Hora quarta-feira, 21 de maio, às 16h30 (horário de Brasília) Local Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG) Árbitro Andressa Hartmann (RS) Assistentes Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Erica Mara da Silva Lopes (MG) Var Não tem Onde assistir

O América-MG recebe o Corinthians nesta quarta-feira (21), às 16h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. O jogo ocorre na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), com transmissão do Sportv e retransmissão do Globoplay.

O Coelho está na sétima colocação e tenta se consolidar na zona de classificação. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, uma derrota e um empate, com empate com o Real Brasília na rodada passada.

O América Mineiro não tem título nacional no futebol feminino. Ao longo da história, conquistou três campeonatos mineiros (2016, 2017 e 2018), e a Copa BH de Futebol Feminino nos mesmos anos.

O Corinthians vem embalado após golear o Sport por 4 a 0. As Brabas estão na vice-liderança, com 22 pontos, sete a menos que o Cruzeiro.

O treinador Lucas Piccinato tem um departamento médico lotado para a partida. Ele não conta com Duda Mineira, com lesão de cartilagem no joelho esquerdo.

O Timão tem algumas atletas em transição, caso de Duda Sampaio, com controle de carga de treinamento, Lelê, com treino específico para fortalecimento, Letícia Santos (transição após lesão muscular em região posterior da coxa direita), Manu Olivan, que retornou aos treinos com o grupo após lesão ligamentar no cotovelo direito, Thaís Ferreira, em transição após lesão muscular em adutor à direita, e Thaís Regina, recuperada de uma lesão muscular em região posterior da coxa esquerda.

Jhonson, do Corinthians, é convocada para a Seleção principal pela primeira vez. (Foto: Corinthians/Divulgação)

AMÉRICA-MG X CORINTHIANS

12ª RODADA - BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de maio, às 16h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

🟨 Árbitro: Andressa Hartmann (RS);

🚩 Assistentes: Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Erica Mara da Silva Lopes (MG);

🖥️ VAR: Não tem.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG (Técnico: Jorge Victor)

Taluane, Vick, Mayara, Mimi, Ana Flávia, Ilana, Arias, Iara, Gadu, Rafa Levis, Soraya.

ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole, Gi Fernandes, Erika, Mariza, Tamires, Dayana Rodríguez, Letícia Monteiro, Gabi Zanotti, Jaqueline, Gisela Robleda e Jhonson.