A zagueira Isa Haas, da Seleção Brasileira, sofreu uma fratura no nariz após um lance duro na partida do América-MEX contra o Tijuana, no domingo (11). Nesta segunda, o clube atualizou a situação médica da atleta.

Derivado do impacto, Isa apresentou fratura nasal e teve sinais de concussão, o que levou o departamento médico do clube a optar por uma intervenção cirúrgica, prevista para os próximos dias. O procedimento será realizado para corrigir a fratura e permitir uma recuperação mais segura da atleta.

O que aconteceu com Isa Haas

O choque aconteceu em uma disputa aérea dentro da área, após cobrança de escanteio a favor do América. Ao subir para tentar a finalização de cabeça, a defensora brasileira acabou sendo atingida por uma cotovelada não intencional da zagueira Bibiana Quintos, no momento em que acompanhava a bola.

O retorno aos gramados dependerá da evolução clínica e da resposta ao pós-operatório, portanto, ajuda não há data. O América-MEX seguirá monitorando o quadro da jogadora, especialmente em relação aos protocolos de concussão.

Zagueira brasileira no futebol mexicano

Desde que chegou ao Club América, Isa Haas tem se adaptado rapidamente ao futebol mexicano. Na estreia, atuou por 22 minutos na vitória do América diante do Santos Laguna, por 2 a 1, pelo Clausura Feminino, e foi titular diante do Tijuana.