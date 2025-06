A sexta-feira (13) será movimentada no futebol feminino, com dois confrontos de destaque: Palmeiras x Fluminense pelo Brasileirão e o duelo decisivo entre UDA e Doce Mel pela terceira divisão nacional.

O clássico entre alviverdes e tricolores marca a abertura da 14ª rodada do Brasileirão. Trata-se de um jogo crucial para o Flu, que ainda sonha com classificação. Com vaga assegurada para a segunda fase, o Palmeiras tenta melhorar a colocação, já que atualmente está na quarta posição.

Na Série A3, UDA e Doce Mel decidem o acesso à segunda divisão. No primeiro duelo, o UDA venceu por 1 a 0, em partida marcada por uma interrupção após um helicóptero pousar no campo.

Agenda do dia

Palmeiras x Fluminense – 21h – Brasileirão feminino – Onde assistir: Sportv

UDA x Doce Mel – 15h – Brasileirão feminino Série A3 (terceira divisão) – Onde assistir: transmissão não confirmada

Destaque do dia do futebol feminino

O Palmeiras recebe o Fluminense nesta sexta-feira (13), às 21h (horário de Brasília), com a artilheira Amanda Gutierres como titular do Verdão.

Convocada por Arthur Elias para a Seleção, a centroavante vive uma temporada acima da média e soma 12 gols em treze partidas. Resta saber se conseguirá dar sequência à boa fase com a camisa amarelinha e garantir a titularidade na Copa América, mesmo com a concorrência no ataque do Brasil.

Amanda Gutierres é referência no ataque do Palmeiras e artilheira da equipe. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Competições em andamento

Copa do Brasil - 14/05 a 19/11

Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09

Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08

Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07

Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08

Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08

Próximos jogos

Sábado (14/06) - Brasileirão Feminino