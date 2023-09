As regras



O objetivo do jogo é levar a bola oval até a end zone do adversário, isto é, as áreas coloridas em cada extremidade do campo. Para isso, os times alternam campanhas, onde devem avançar pela defesa rival até esse ponto, o que configura um touchdown.



A cada campanha, os times, de 11 jogadores, devem avançar no mínimo dez jardas a cada jogada para continuar atacando. Eles têm quatro chances para isso, são as chamadas descidas. Todas elas se iniciam da mesma maneira: a bola é posta na linha imaginária de scrimmage (que separa a defesa e ataque) e recuada para o quarterback, o cérebro da equipe.



Ao receber a bola, ele tem basicamente três opções: lançar para alguém à sua frente, entregar nas mãos de algum colega de equipe para que este tente correr com a bola em sua posse, ou ele mesmo arriscar uma corrida com bola rumo ao ataque. Se o time não avançar dez jardas a partir de onde o scrimmage estava na primeira descida, após as quatro tentativas, a posse vai para o adversário.



É importante notar que a distância de 10 jardas pode aumentar em uma jogada. Isso porque se a defesa barra o avanço enquanto o ataque está atrás da linha de scrimmage, a próxima descida se iniciará dessa posição. Quando o quarterback é derrubado com bola nessas condições temos o chamado sack.



Usualmente, quando o time chega na quarta descida e ainda não avançou necessário para uma nova primeira descida, a bola é chutada em direção ao campo adversário para que ele comece sua campanha mais para trás. Isso pode se dar de duas maneiras: o punt e o kick. Mas qual a diferença entre cada um deles?



O punt é quando um jogador pega a bola na mão e a chuta no ar para o mais longe possível, já o kick é quando um jogador segura a bola contra o gramado enquanto outro a chuta, no chão, mirando no gol que fica no fim da end zone. Se a bola passa no meio das traves, é anotado um field goal, caso contrário a campanha adversária começa de onde a bola estava.



Já no punt, o adversário começa a jogada de onde pegar a bola. Por conta disso, as tentativas de field goal são realizadas apenas quando o time se encontra a uma distância na qual o seu kicker se sinta confortável para conseguir o gol, o que pode variar de 30 a 50 jardas, dependendo da qualidade do jogador.