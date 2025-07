Música de Ozzy Osbourne marcou dinastia na NFL; relembre

Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, faleceu nesta terça-feira (22) aos 76 anos. O comunicado da morte foi emitido pela família, que não especificou a causa. A voz do britânico marcou o mundo dos esportes, principalmente durante a dinastia do New England Patriots na NFL, que usava a música "Crazy Train" quando entrava em campo.

Dinastia do Patriots

De 2000 a 2019, a NFL vivenciou a dinastia do New England Patriots, que se tornou uma das maiores franquias dos esportes americanos. Neste tempo, os comandados de Bill Belichick, liderados por Tom Brady, venceram seis Super Bowls, igualando a marca do Pittsburgh Steelers e se tornando os maiores campeões da liga.

Durante o período vencedor, onde conquistaram seis Super Bowls em nove disputados, a equipe entrava em campo com a música "Crazy Train", de Ozzy Osbourne, do álbum "Blizzard of Ozz", de 1980. O disco representou o início de outra banda do vocalista, que havia deixado o Black Sabbath, onde estava desde 1969.

O adeus de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, faleceu nesta terça-feira (22) aos 76 anos. O cantor já havia declarado sofrer de Doença de Parkinson, condição neurológica que o afetou nos últimos cinco anos de vida.

- É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento - declarou a família de Ozzy.

O "Príncipe das Trevas", como era conhecido pelos fãs, tinha "Ozzy" como apelido, mas seu nome completo era John Michael Osbourne. Em 1970, o cantor lançou o disco "Black Sabbath", com Tony Iommi (guitarra), Bill Ward (bateria) e Geezer Butler (baixo), e seguiu em turnê até 1978, quando saiu para formar outra banda, a Blizzard of Ozz.

Nos anos 1990, retornou ao Sabbath para os seguintes anos de sua carreira, entre idas e vindas para turnê. Entre as músicas mais marcantes de sua carreira, estão os singles "War Pigs", "Paranoid", "Mama I'm Coming Home" e "Crazy Train". O último show da carreira de Ozzy aconteceu há cerca de duas semanas, em reunião com o Black Sabbath, que virará filme. A apresentação aconteceu no Villa Park, estádio do Aston Villa, clube do qual o vocalista era torcedor declarado.