A quarta-feira, 6, de tempo frio e leve garoa marcou o primeiro dia da Semana Internacional de Vela de Angra dos Reis com a primeira edição da Regata Social que contou com 24 meninos e meninas de quatro projetos sociais da região que realizaram a disputa na água na Baía do Colégio Naval com barcos da classe Optimist, a de entrada do esporte.