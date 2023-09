Ronda Rousey fez história no UFC, a norte-americana tem um cartel de 12 vitórias e duas derrotas - uma delas sendo para a brasileira Amanda Nunes, no UFC 207, em 2016 - durante a sua passagem no MMA. Além dos grandes feitos e títulos, ela também conquistou três vezes o prêmio de "Lutadora do Ano" e também o ESPYs Awards, considerado o "Oscar do Esporte".