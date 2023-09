De acordo com o head coach dos Chiefs, Andy Reid, Kelce teve uma hiperextensão no joelho durante um treino e está em avaliação diante da lesão. O departamento médico da franquia acredita que não houve dano no ligamento cruzado anterior de Kelce após testes. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Nate Taylor, do 'The Athletic', o TE Blake Bell deu a entender que a lesão de Kelce aconteceu durante uma atividade de treino na red zone, no último treino da semana. O WR Skyy Moore afirmou que viu Kelce deixar o gramado sem ajuda, por conta própria, e que talvez isso seja um sinal de que a lesão não é grave.