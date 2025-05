Vojvoda é homenageado por 300 jogos em goleada do Fortaleza

O Fortaleza derrotou o Juventude por 5 a 0 no último sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O duelo aconteceu no estádio Presidente Vargas. Antes da bola rolar, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi homenageado pelo clube cearense.

As homenagens aconteceram porque Vojvoda atingiu 300 jogos com o Tricolor na goleada por 4 a 0 diante do Colo-Colo-CHI, na Copa Libertadores. No PV, em sua partida de número 301, as quatro bandeirinhas de escanteio estamparam uma arte do argentino em alusão à marca histórica.

Júlio Manso e Daniel de Paula Pessoa, supervisor e gerente de futebol do Fortaleza, respectivamente, entregaram a homenagem ao técnico antes do início da partida. Ademais, na semana passada, uma exposição especial teve como tema os quatro anos de Vojvoda no Leão.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

A exposição aconteceu no Centro de Excelência Alcides Santos e na Laion World, mostrando a trajetória vencedora do treinador, trazendo fotos e vídeos. São cinco títulos em quatro anos de trabalho no time.

Vojvoda completou 4 anos de Fortaleza

O treinador argentino completou quatro anos de Fortaleza no domingo passado (4). Aos 50 anos, Vojvoda acumula títulos, marcas e uma passagem de destaque no Tricolor.

Além de ser o primeiro treinador estrangeiro a ganhar um título pelo Fortaleza, Vojvoda é o segundo técnico de fora do Brasil com mais vitórias na Série A por pontos corridos e tem o terceiro trabalho mais longevo do futebol brasileiro atual.

Mais do que estatísticas em campo, Vojvoda já recusou investidas de times brasileiros e até da seleção do Chile. São quatro anos de um trabalho ininterrupto, histórico e que elevou o patamar do Tricolor.