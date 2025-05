Breno Lopes e Marinho falam sobre ‘dividida’ em gol do Fortaleza

O Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0 na tarde deste sábado (10), pela oitava rodada do Brasileirão. O duelo aconteceu no Estádio Presidente Vargas. Os atacantes Breno Lopes e Marinho falaram sobre o segundo gol do Tricolor, em lance no qual realizaram uma "dividida".

— Na verdade, o gol foi do Fortaleza. A gente sempre fala que o mais importante aqui é o clube, é a instituição. A jogada foi muito bonita, mas falei que eu não chegaria. Ia chegar muito atrasado, o zagueiro ia antecipar. O Breninho chegou para dar aquela conferida. Gol do Breno - disse Marinho.

— É isso aí, voltar a vencer. A gente sabe como é importante estar vencendo esses jogos no Brasileiro. Então é parabenizar toda a equipe. Independente de quem fizer o gol, a gente fica feliz com a vitória - completou Breno Lopes.

Marinho comemora gol na partida entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão 2025. Posteriormente, o atacante disse que o tento foi de Breno Lopes (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Fortaleza tem grande atuação e deixa o Z4

Precisando de uma vitória para virar a chave e sair da zona de rebaixamento, o Tricolor foi dominante do início ao fim na goleada diante do Juventude. Lucero abriu o placar nos primeiros minutos e o Leão, que seguiu criando chances, poderia ter ampliado ainda no 1º tempo.

O segundo gol aconteceu na etapa final, no lance citado entre Marinho e Breno Lopes. Depois, Pochettino aproveitou passe de Lucero para acertar o ângulo de Marcão e ampliar o marcador.

Em atuação inspirada, o camisa 9 marcou o quarto tento ao aproveitar passe rasteiro de Kervin Andrade. Por fim, Calebe fechou a conta no triunfo após cruzamento de Martínez.