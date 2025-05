Vojvoda segue variando escalações em jogos do Fortaleza; veja

No Fortaleza, o trabalho do treinador Juan Pablo Vojvoda tem como uma de suas marcas a variação. O argentino, que completou quatro anos de clube nesta semana, costuma alternar entre esquemas e escalações, trocando jogadores a cada partida.

Em seus últimos cinco jogos, o Fortaleza não repetiu os 11 iniciais. Foram quatro empates (todos fora de casa) e uma vitória no período. O triunfo contra o Colo-Colo, em goleada por 4 a 0 na Arena Castelão, foi decisivo para manter o Leão na briga por uma vaga nas oitavas da Libertadores.

Além das opções do treinador, as contusões também representam um problema para repetir escalações. Contra os chilenos, por exemplo, Tinga, Diogo Barbosa e Moisés foram desfalques - são atletas que foram titulares em outros momentos.

Parcerias repetidas no meio-campo do Fortaleza

Analisando os últimos cinco jogos, é possível observar que Vojvoda tem repetido parcerias no setor de meio-campo. Enfrentando Atlético Bucaramanga-COL e Retrô, o técnico escalou o meio tricolor com Zé Welison, Pol Fernández e Calebe mais avançado.

Diante do Sport, os escolhidos foram Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Bruninho. Emmanuel Martínez não estava disponível para o confronto por um desconforto muscular na coxa esquerda. Contra São Paulo e Colo-Colo, Martínez retornou e se juntou a Sasha e Rossetto na titularidade.

Presente em 18 das 28 partidas do Fortaleza no ano, Sasha atuou em seis das sete rodadas do Brasileirão - líder entre os volantes do clube. São 535 minutos em campo na competição, com média de 3,5 desarmes por jogo.

Lucas Moura e Lucas Sasha na partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Em toda a temporada, o atleta é o segundo com mais minutos na posição (1151, contra 1204 de Pol Fernández).

➡️ Com recordes e títulos, Vojvoda completa 4 anos de Fortaleza

Agenda do Fortaleza

Em seu próximo compromisso, o Fortaleza receberá o Juventude no sábado (10), a partir das 16h, pelo Brasileirão. Depois, na terça-feira (13), o adversário será o Atlético Bucaramanga, na Libertadores. A bola rola na Arena Castelão às 21h30.