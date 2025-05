No PV, Fortaleza joga bem e goleia Juventude pelo Brasileirão

O Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0 na tarde deste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Estádio Presidente Vargas. Os gols foram marcados por Lucero (duas vezes), Breno Lopes, Pochettino e Calebe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o elástico resultado, o Fortaleza subiu para a nona posição na tabela do campeonato, tendo dez pontos. O Juventude estacionou em sete pontos e está em 16º lugar. Como os clubes fizeram a primeira partida da rodada, as posições podem mudar.

Fortaleza faz grande partida no PV

Precisando de uma vitória para virar a chave de vez, o Fortaleza começou a partida pressionando e abriu o placar logo cedo. Pochettino cruzou e Lucero subiu no primeiro poste para marcar pela décima vez na temporada.

O Tricolor quase ampliou com Ávila, que acertou chute de três dedos e viu a bola passar perto da trave. Depois, Marcão defendeu tentativa de Lucas Sasha. Após escanteio, Breno Lopes finalizou de primeira e mandou para fora.

Dominando as ações, o Fortaleza ainda teve chance em cobrança de falta de Pochettino, que foi defendida por Marcão. Pouco inspirado, o Juventude somou apenas uma finalização em toda a primeira etapa.

Lucero comemora gol na partida entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Na volta para o 2º tempo, o Fortaleza seguiu pressionando o adversário. Pochettino finalizou de fora da área, Marcão defendeu e, no rebote, Lucero acertou o travessão. Na sequência, o goleiro defendeu conclusão de Breno Lopes.

O Leão ampliou em uma saída veloz. Lucero recebeu e acionou Marinho, que passou pela marcação e encobriu Marcão. Breno Lopes dividiu com a marcação e balançou as redes quando a bola estava perto de ultrapassar a linha.

Precisando do resultado, o Juventude tentou se lançar mais ao ataque nos minutos finais, mas não teve eficácia. O Fortaleza ampliou com Pochettino, Lucero e Calebe, em noite de grande atuação da equipe. Assim, o time cearense deixou a zona de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 5 X 0 JUVENTUDE

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: sábado, 10/05/2025 - 16h

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Lucero aos 3 min do 1º T, Breno Lopes aos 18 min do 2º T, Pochettino aos 37 min do 2º T, Lucero aos 41 min do 2º T e Calebe aos 44 min do 2º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Lucero, Tinga, Calebe (FOR); Rodrigo Sam, Ênio, Giraldo, Jean Carlos (JUV)

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo dos Santos (PR) e Fernanda Antunes (MG)

🏁VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Rossetto (Pol Fernández), Sasha (Martínez) e Pochettino; Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade).

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Marcão; Ewerthon (Reginaldo), Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca (Gilberto) e Batalla; Ênio (Pernambuco) e Gabriel Taliari (Jean Carlos).